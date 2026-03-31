Simán kijátsszák a Kreml internetkorlátozását az orosz fiatalok

Nem lehet a fiatal felhasználókat kínai mintára egyik napról a másikra elvágni a "nyugati világ" által használt legnépszerűbb szolgáltatásoktól - ezt alighanem az elmúlt évek, illetve az utóbbi hónapok tapasztalatai alapján megtanulhatta az orosz politikai vezetés, mely egyre drasztikusabb módszerekkel próbál kordont felépíteni az országban elérhető és a nyílt internet közé.

Az illetékes orosz minisztérium vezetője, Makszut Szadajev hétfőn bejelentette, hogy a jövőben szigorúbb fellépést tervez nem csak az országban működő külföldi tartalomszolgáltatókkal és kommunikációs platformokkal, hanem a VPN-szolgáltatókkal szemben is. Utóbbiakat orosz fiatalok tömegei használják arra, hogy az állami korlátozó intézkedéseket kijátszva minden szolgáltatást elérjenek az interneten.

A virtuális magánhálózatok korlátozása nem most kezdődött az országban, így a helyi tudósítások szerint január közepére néhány hét leforgása alatt 70%-kal, mintegy 400-ra nőtt a blokkolt VPN-szolgáltatások száma Oroszországban.

A helyiek - legfőképpen a fiatalabb korosztály - azonban hamar alkalmazkodtak a helyzethez és szinte napi rendszerességgel váltogatják a VPN-szolgáltatójukat, macska-egér játékot űzve a hatóságokkal.

A Kreml közben folytatja "nagy letörés" becenevű műveletet, melynek része a helyi jogszabályokra fittye hányó szolgáltatások kitiltása vagy korlátozása az országban, emellett az olyan akciók, melyek a tömegkommunikációs, így elsősorban a mobilnet-hálózatok blokkolására és zavarására hivatottak azzal az indokkal, hogy a nagyvárosokat célzó tömeges ukrán dróntámadások sikerességét csökkentsék.