Elsőként gyárt 1-120 Hz-es laptopkijelzőket az LG

Elsőként készít tömeggyártásban olyan maximális 120Hz-es LCD laptopkijelzőt az LG, mely a megjelenített tartalomtól függően képes akár 1 Hz-re csökkenteni a képfrissítési rátát. Az okostelefonokon már évek óta használnak 1 Hz-re képes OLED paneleket az energiahatékonyság miatt, de a laptopok piacán eddig még nem nyúltak hozzá a gyártók.

A dél-koreai gyártó új kijelzője az Oxide 1 Hz technológián alapul, mely képes automatikusan érzékelni a képernyő tartalmának változását, és statikus kép (mondjuk e-mail, szöveg, vagy olyan kép, ami nem igényli a kijelző másodpercenkénti többszöri frissítését) esetén dinamikusan 120 Hz-ről 1 Hz-re vált. A gyakorlatban ez azt eredményezi, hogy egy teljes akkumulátortöltéssel hosszabb időt lehet majd kisajtolni a laptopokból. A gyártó számszerűsítése szerint ez akár 48 százalékkal hosszabb üzemidőt jelenthet ugyanazzal a rendszerrel, ugyanazzal az akkumulátorral.

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

Az új kijelzőtechnológia az idei CES 2026 expón bemutatott új Dell XPS laptopokon jut el elsőként a felhasználókhoz. A kijelző alapvetően 1920 x 1200 felbontást kínál az 1-120 Hz-es változó frissítési gyakoriságú kijelzőjével. A megosztott ütemterv alapján 2027-től kezdődően már az 1 Hz-es képfrissítést kínáló LG OLED panelek is bemutatkoznak az eszközökön.

A laptopokhoz szánt kijelzőpanelek esetében már látni a változó képfrissítési frekvenciájú kijelzők felé való fordulást, főleg az energiahatékonysági előnyök miatt. Az Intel és a BOE tavaly novemberben jelentette be, hogy ők is dolgoznak hasonló új kijelzőkön az LTPO (alacsony hőmérsékletű polikristályos oxid) technológiára építkezve, melyek elsősorban AI-t használnak majd a kijelző frissítésének 1 Hz-re való csökkentéséhez. Hogy ezek a panelek mikor kerülhetnek kereskedelmi forgalomban kapható eszközre, még nem tudni. Az LG Display 1 Hz-120 Hz közötti tartományban működő laptopkijelzőjét szintén saját fejlesztésű algoritmusok segítik a statikus tartalmak felismerésében, és hogy a többi szoftverrel és driverrel összhangban ehhez igazodhasson a panel működése.

Az 1 Hz-es képfrissítés először a 2010-es évek környékén jelent meg még a mobiltelefonok és viselhető eszközök piacán, amiben az Apple töltött be úttörő szerepet a Watch Series 5 okosórával, amelynek LTPO kijelzője 60 Hz-ről 1 Hz-re tudott váltani. Néhány évvel később az okostelefonok is elkezdték beépíteni ugyanezt a technológiát, a OnePlus 9 és az Oppo Find X3 Pro modellekkel az élen.