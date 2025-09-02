Gördülékenyebb fejlesztést kínál a Codex

Az OpenAI még májusban indította el kódoló AI-assisztense előzetes programját, a szoftverfejlesztési műveletekre optimalizált Codex nevű eszközt, melynek célja virtuális csapattársként segíteni a fejlesztőket, és lerövidíteni az órákba, vagy akár napokba kerülő feladatok végzését. A Codex a hagyományos AI-asszisztenseknél tisztább kódokat állít elő, pontosabban követi az utasításokat, és iteratívan futtat teszteket a megfelelő eredmény elérésééig. Egy felhőben kialakított izolált sandbox környezetben fut, nem fér hozzá az internet szélesebb részéhez vagy külső API-khoz, ami védettebbé teszi a rosszindulatú felek visszaéléseivel szemben.

A cég a napokban jelentette be a Codex első nagyobb frissítését, mely a ChatGPT Plus, Pro, Edu és Enterprise csomagok részeként érkezik. Az update-tel az egyik legtöbbet kért fejlesztés is élesedik, így a kódolóasszisztens terminálban és integrált fejlesztői környezetekben (IDE) is futtathatóvá válik. Ezen felül érkezett egy új kiterjesztés a Visual Studio Code-hoz, a Cursorhoz és a kapcsolódó forkokhoz, illetve gördülékenyebbé vált a webes környezet és terminál közti szinkronizálás, a helyi környezet és a Codex felhője között a feladatok könnyedén mozgathatók. A fejlesztők számára ez nagy segítség, mivel a munkát a szerkesztő után a felhőben folytathatják, majd visszavihetik az IDE-be a folytatáshoz anélkül, hogy elveszne a kontextus.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Bár a frissítés elsődleges célja, hogy a helyi fejlesztői környezetek és a felhő közötti együttműködés zökkenőmentessé váljon, egy másik nagy újítás, hogy a Codex képessé vált felvizsgálni a pull requesteket a GitHubon, sőt, akár kódot is futtat a változtatások validálásához. A fejlesztők kedvük szerint beállíthatják, hogy a felülvizsgálat automatikus legyen, vagy közvetlenül kelljen meghívni a Codexet egy repóhoz.

Átalakult és sokkal letisztultabbá vált a Codex CLI-je, azaz parancssoros felhasználói felülete, mely a GPT-5-re épít. A frissített terminálfelület megbízhatóbb, és olyan új eszközökkel rendelkezik, mint a képbevitelt, az egyszerűsített jóváhagyási módok, teendőlisták és a beépített webes keresés. Lehetővé teszi a Codex számára, hogy a ChatGPT-fiókos összekapcsolással egyetlen ágensként működjön az IDE-k, a terminálok, a GitHub vagy a felhő közt.

A szoftvermérnökök számára készült kódolóasszisztensek népszerűsége az elmúlt hónapokban megugrott, miközben már a nagyobb szoftverfejlesztők, köztük a Google és a Microsoft is azt állítják, hogy új kódjaik jelentős százalékát AI-eszköz írja.