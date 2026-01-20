134 milliárd dollárt gombolna le Musk az OpenAI-ról

Jogdíj és kártérítés címen több mint 134 milliárd dollárt követel magának Elon Musk a ChatGPT-fejlesztő OpenAI-tól és annak stratégiai partnerétől, a Microsofttól. A Reuters által megszerzett bírósági beadványban Musk azt állítja, hogy a két említett cég jogszerűtlen haszonra tett szert, miután az ő korai támogatása által indulhatott be az OpenAI szekere. A kereset szerint a Tesla-vezér 2015-ben mintegy 38 millió dollár értékben biztosított seed-tőkét az OpenAI megalapításához, mely lényegében a szervezet kezdeti finanszírozásának lábát jelentette, emellett a csapat toborzásában és a szakmai kapcsolatok kiépítésében is kulcsszerepet vállalt. 2018-ban elhagyta a céget, és azóta az xAI által fejlesztett Grok chatbot útját egyengeti.

A Musk jogi csapata által megbízott pénzügyi szakértő, C. Paul Wazzan szerint az OpenAI 65,5-109,4 milliárd dollárnyi, míg a Microsoft 13,3-25,1 milliárd dollárra tehetett szert a jogtalanul az idővel sztárcéggé vált ChatGPT-fejlesztőhöz kapcsolódó üzleti előnyök révén. Így összességében 79 és 134 milliárd dollár közötti potenciális kártérítésről lenne szó, miközben az OpenAI-t 2026-ban mintegy 500 milliárd dollárra értékelték.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen. Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

Ennél izgalmasabb, hogy Musk egyáltalán követelhet-e jogi alapon részesedést pusztán arra hivatkozva, hogy a szervezet korai időszakában hozzájárult annak elindulásához. Az üzletember szerint a Microsofttal közösködve kialakított profitorientált struktúra hátrányos helyzetbe hozta őt, mint alapítót, ráadásul az OpenAI megsértette az induláskor megfogalmazott küldetését is a profitorientált szervezetté történő átszervezéssel.

Az OpenAI és a Microsoft vitatják a követelés jogszerűségét, és az alaptalan állításokat egy zaklatási kampány részének tekintik, melynek valódi célja a nyomásgyakorlás, nem pedig a valós kárigény. A szervezet jogi képviselője szerint a Muskék által megosztott elemzések megalapozatlanok és nem ellenőrizhetők.

A pernyitó esküdtszéki eljárás várhatóan 2026 áprilisában kezdődik a kaliforniai Oaklandben, és a kimenetele precedenst teremthet arra nézve, hogyan értelmezhető a nonprofit és for-profit közötti átmenet, különösen egy olyan kiemelt jelentőségű iparágban, mint az MI.