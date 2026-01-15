Üzembe állt az AWS szuverén európai felhője

Az eredeti tervekhez képest kis csúszással ugyan, de csütörtökre végül elindult az Amazon Web Services (AWS) szuverén európai felhője, kifejezetten európai cégek és közintézmények kiszolgálására. A kezdeményezés az iparág újabb válasza az egyre szigorúbb európai szabályozási törekvésekre, melyek között kiemelt prioritást kap, hogy az európai entitások szenzitív adatai Európában maradjanak.

Az Amazon eredetileg 2023 végén jelentette be a szuverén európai felhő projektet, a megvalósítás pedig tavaly nyáron ért a befejező fázishoz. Az első, kifejezetten és kizárólagosan Európa számára felépített AWS adatközpont a németországi Brandenburgban nyílt meg, de a következő években újabb beruházások várhatók Belgiumban és Portugáliában - a projekt 2040-ig nagyjából 7,8 milliárd euró értékben valósul meg.

A cég korábbi közleménye szerint az AWS European Sovereign Cloud átfogó szolgáltatáscsomagja mesterséges intelligenciát, számítási teljesítményt, konténereket, adatbázisokat, hálózati szolgáltatásokat és biztonsági megoldásokat egyaránt kínál majd.

Az AI-alapú szolgáltatások között elérhető lesz többek közt az Amazon Bedrock, az Amazon Q és az Amazon SageMaker, melyeket már a tervezési szakaszban a szuverenitás elvére építették és megkönnyítik az ügyfelek számára a digitális szuverenitási követelmények teljesítését.

Az Amazon nem az első és nem is az egyetlen felhőszolgáltató, mely a lokális szabályozásra reagálva független, de legalábbis a globális szolgáltatástól elkülönülő infrastruktúrát biztosít az érintett ügyfeleknek. Hasonlóan kínál kifejezetten Európára fókuszáló felhős infrastruktúra-megoldást a Microsoft és az Oracle is.