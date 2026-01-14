A kreatívokat csalogatja az Apple új előfizetéses csomagja

Kreatív szakembereknek szánt előfizetéses szolgáltatást jelentett be az Apple, mely átfogó szoftvercsomagot kínál havi 12,99 dollárért / évi 129 dollárért cserébe. Az Apple Creator Studio csomaggal a kreatívok, tartalomgyártók, diákok és oktatók egy csapásra hat alkalmazáshoz férhetnek hozzá Macen és iPaden is, mivel a konstrukció lefedi a Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor és MainStage nevű szoftvereket.

Az eddig külön elérhető szolgáltatások az előfizetés keretében egységesen hozzáférhetők, emellett a csomag plusz előnye, hogy újabb mesterséges intelligenciára épülő új toolokat és prémium tartalmakat ad a különféle iWork-alkalmazásokhoz, beleértve a Keynote, Pages és Numbers termékeket. Az egyes alkalmazásokhoz továbbra is elérhetők egyedi licencek a Mac-es App Store-on keresztül, de az előfizetés jelentősen olcsóbb, mintha valaki külön-külön vásárolná meg ezeket a szoftvereket összesen 700 dollárért.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe. Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

Az új termék tökéletes illeszkedik abba a stratégiába, melynek középpontjában az Apple szolgáltatásaiból származó bevételek növelése a cél. A szolgáltatások (Services) üzletág továbbra is a cég stabil bevételi forrása, ahol a növekedés megállíthatatlannak tűnik, sorra dőlnek a negyedéves rekordok az újabb eredményjelentésekkel. Így az Apple lépése ebbe az irányba nem csupán termékfrissítésnek tekinthető, hanem stratégiailag is jelentős lépés a kreatív szoftverek piacán.

A cupertinóiak ajánlata ráadásul egyértelműen az Adobe Creative Cloud és más előfizetéses kreatív platformok versenytársaként indul útnak. Az Adobe Creative Cloud havi 70 dollárért érhető el, így az Apple csomagja kimondottan jó ajánlatnak tűnik azok számára, akik otthonosak a cég ökoszisztémájában, és főleg videókkal, képekkel és hangok szerkesztésével foglalkoznak.

A csomag az App Store-on keresztül érhető el január 28-tól, és támogatja majd a Family Sharing lehetőséget is, ami akár hat felhasználó számára is megosztható hozzáférést jelent. A diákok és oktatók számára kedvezményesen érhető el 2,99 dolláros havi/ és 29,9 dolláros éves díjjal.