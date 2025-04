Visszatáncolnak a telkócégek az idei díjkorrekciótól

Nem hajtják végre a magyarországi telekommunikációs szektor legnagyobb szolgáltatói az idén tavasszal esedékes inflációkövető díjkorrekciót. Az erről szóló döntést gyakorlatilag egyöntetűen és meglehetősen gyorsan hozta meg a Magyar Telekom, a One Magyarország Zrt. ás a Yettel Magyarország menedzsmentje, miután éppen egy héttel ezelőtt a Nemzetgazdasági Minisztréium tárcavezetőjével, Nagy Mártonnal tárgyaltak a részletekről.

A döntést egyelőre csak a Magyar Telekom és a One Magyarország tulajdonosa, a 4iG Nyrt. jelentette be hivatalosan, de a HWSW értesülései szerint a díjkorrekciót illetően egységes, iparági szintű intézkedés várható - ahogy a bevezetése is egységesen történt.

A kormánynak, illetve az MNB-nek már 2023-ban szúrni kezdte a szemét a távközlési szektor által akalmazott ún. "visszatekintő árazás", vagyis az a gyakorlat, amikor a piaci szereplők korábbi költségnövekedésük alapján kezdtek árat emelni - ennek ugyanis utólagos inflációgerjesztő hatása lehet és lett is.

Introvertáltak az IT-ban: a hard skill nem elég Már nem elég zárkózott zseninek lenni, aki egyedül old meg problémákat. Az 53. kraftie adásban az introverzióról beszélgettünk. Már nem elég zárkózott zseninek lenni, aki egyedül old meg problémákat. Az 53. kraftie adásban az introverzióról beszélgettünk.

Introvertáltak az IT-ban: a hard skill nem elég Már nem elég zárkózott zseninek lenni, aki egyedül old meg problémákat. Az 53. kraftie adásban az introverzióról beszélgettünk.

A díjkorrekciók mértéke ugyanakkor az előző két évben jóval nagyobb volt, mint az idénre tervezett: 2023-ban és 2024-ben egységesen nagyjából 15-15% körül emelkedtek az előfizetési díjak az inflációs adatok alapján az érintett cégeknél, míg idén 3,5-3,7%-os emelés lett volna esedékes - a Yettelnél márciustól, a Telekomnál áprilistól, a One-nál pedig májustól.

A távközlési szolgáltatások éves árváltozásának az inflációkövető díjkorrekció ugyanakkor csak egy eleme, a szolgáltatók pl. a díjcsomag-portfólió megváltoztatásával vagy egyes kedvezmények be- és kivezetésével is befolyásolhatják az árakat. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság március utolsó napján publikált felmérése alapján tavaly a magyar háztartások átlagos havi telekommunikációs költése 23400 Ft volt - 11,8% -kal több, mint egy évvel korábban.

A Nemzetgazdasági Minisztérium tárcavezetője, Nagy Márton először március végén utalt rá, hogy a pénzügyi szektort követően a hazai távközlés áraiba is be kíván avatkozni a kormány, ha az indokolt.

Ez olyannyira hamar eldőlt, hogy nem egészen egy héttel később már ott ült a fenti három cégtől, plusz a 4iG-től delegált legfelsőbb szintű vezetők a minisztériumi tárgyalóban, ahol az "önkéntes" díjcsökkentésről tárgyalt velük a szaktárca.

A tárgyalások után egy héttel a cégek a bankszektor szereplőihez hasonlóan eldöntötték, hogy visszatérnek a díjkorrekció előtti díjszabáshoz, illetve árakhoz, és 2026 első félévének végéig nem hajtanak végre egyoldalú áremelést és inflációkövető díjkorrekciót fogyasztói körben.

Mindez egyben azt jelenti, hogy az üzleti díjcsomagok esetében a díjkorrekció továbbra is érvényben marad, illetve - egyelőre - nem kerül ki és nem változik meg alapjaiban az ÁSZF-ekbe 2022-ben bekerült mechanizmus.

A díjkorrekció visszavonásán túl a szolgáltatók további változtatásokat vállaltak a portfóliót illetően. Ennek részeként a Magyar Telekomnál április 11-től új, az eddigieknél nagyobb rugalmasságot biztosító mobilcsomagok jelennek majd meg, a One pedig idén júliusban vezet be újabb, kedvezőbb árú lakossági ajánlatokat.