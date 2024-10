Továbbra is erősödik a Python és a Rust

Megjelent a TIOBE Index 2024. október havi kimutatása, mely szerint a Rust közeledik ahhoz, hogy bekerüljön a top tíz legnépszerűbb programozási nyelv közé, miközben a Python részesedése látványosan növekszik továbbra is.

A Rust először 2020 márciusában került be a TIOBE Top 20-ba, majd 2023 júniusában ismét a 20. helyen végzett. Eddigi legmagasabb pozíciója a 13. hely volt, amit pár hónapnyi visszaesés után most sikerült visszaszereznie: a memórabiztos programozási nyelv ismét a 13. helyen szerepel az indexben. A Rust népszerűségét hajtja azt is, hogy a nyelv használatát egyre több nagy techcég szorgalmazza, holott az átállás, valamint a nyelv megtanulása nem túl egyszerű.

Ezzel szemben a Python könnyen megtanulható, biztonságos és gyors, első helyezése a a szeptemberi 20,17%-ról októberre 21,9%-ra ugrott. A második helyen a C++ a szeptemberi 10,75%-ról 11,6%-ra emelkedett. A harmadik helyen is erősödtt a Java, melynek részesedése 9,45%-ról 10,51%-ra emelkedett. A top 10-es lista alján jelenleg a Delphi, a Fortran és a Go szerepel, mindegyik enyhe növekedést mutatott a múlt évi ilyenkori eredményükhöz képest, ez nehezítheti a Rust gyorsabb kapaszkodását.

A TIOBE index egy olyan képletre épül, amely számos aggregátorból gyűjt adatot, többek közt a vezető keresőmotorokban, például a Google-ban, a Yahoo-ban és a Bingben, valamint a Wikipedia-hoz hasonló webhelyeken végzett kereséseket is figyelembe veszi. Noha többen is szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy így valóban mérhető-e egy programozási nyelv népszerűsége, rálátást nyújt arra, hogy a fejlesztői közösség figyelme hova irányul. A közösségi index emellett a mérnököktől, tanfolyamoktól, külső gyártóktól szerzett adatokat veszi figyelembe.

segíthet az arról való döntésben, milyen programozási nyelvet lehet érdemes alkalmazni/tanulni.