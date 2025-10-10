Brutális tempót diktál a Cisco új routing rendszere

Bemutatta vadonatúj, kifejezetten AI adatközpontok összeköttetésére, illetve a megosztott workload-ek hatékonyabb kihasználására fejlesztett routing rendszerét a Cisco. A (nagyí)vállalati hálózati megoldások egyik úttörőjének számító amerikai cég 8223-as rendszere a társaság lefejlettebb router vezérlő áramkörét, a Silicon One P200-ast tartalmazza.

A rendszer kifejezetten az AI adatközpontok közti rendkívül intenzív adatforgalom feldolgozására és elvezetésére lett optimalizálva, ennek megfelelően a Cisco 8223 egyetlen ASIC routerben eddig soha nem látott, 51,2 Tbps Ethernet sávszélesség-kapacitást biztosít.

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak. Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

A rendszer, illetve a Silicon One P200 routing teljesítménye nem kevésbé masszív, másodpercenként 20 milliárd csomag és akár 3 Exabit adat kezelésére képes.

A router emellett hely- és energiatakarékos is, a 3RU magas rendszer összesen 64 db 800GE portot kínál, optikai link támogatással, mely legfeljebb egymástól 1000 km távolságban lévő hálózati rendszerek és adatközpontok összeköttetésére alkalmas.

A Cisco az új rendszer fejlesztésénél a biztonsági védvonalak megerősítésére is komoly hangsúlyt fektetett, így a 8223 a cég szerint az iparágnan elsőként kínál vonali sebességű titkosítást poszt-kvantum algoritmusokkal.

Az új routing rendszer vásárlói előreláthatóan a legnagyobb hyperscalerek lehetnek, melyek hatékonyan kívánják összekötni egymástól több száz kilométerre található adatközpontjaikat