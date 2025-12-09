Újra állami kézben a földfelszíni műsorszórás

Eladja az országos földfelszíni műsorszóró infrastruktúráját a 4iG Nyrt., a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. 100%-os tulajdonrésze a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó Pro-M Zrt. kezébe kerül. Ugyanez a cég vette meg a 4iG-tól 2023-ban a Digi Kft-től megörökölt, abból kiszervezett mobilos infrastruktúrát - a tranzakcióval az adóhálózat újra visszakerül állami tulajdonba.

A cégcsoport kedd reggel kiadott közleménye szerint a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. országos földfelszíni hálózatán analóg rádió műsorszórást (AM és FM), valamint digitális televízió műsorszórást (DVB-T, DVB-T2) folytat. Partnerei az országos közszolgálati és kereskedelmi csatornák, valamint a regionális, illetve helyi médiaszolgáltatók. A társaság összesen 137 telephelyből álló kritikus infrastruktúrát tulajdonol, amelynek része 90 saját tulajdonú adótorony is.

Az infrastruktúracég tulajdona többek között a Széchenyi-hegyi Országos Mikrohullámú Központ (OMK), amely a televízió- és rádióműsorok szórásának és szétosztásának központi helyszíne. Szintén a vállalat tulajdonában van a Kárpát-medence teljes területét lefedő sugárzási kapacitással rendelkező solti középhullámú rádióadó állomás és torony.

A portfólió része továbbá a tárnoki mérőállomás is, amely a különböző FM rádióadók minőségi paramétereinek elemzését végzi, valamint méri és rögzíti a DVB-T/T2 csatornák jelszintjeit és sávszélességeit. Az állomás emellett adatokat fogad és dolgoz fel több távvezérelt mérési helyről. A telephely fontos nemzetközi szerepet is betölt, hiszen többek között a SpaceCom és az IAI számára az AMOS műhold magyarországi monitoringállomásaként működik.

Emellett a társaság üzemelteti az NMHH tulajdonában lévő Országos Légiriasztási Rendszert, amely egy esetleges vészhelyzet esetén minden TV-s és rádiós frekvencián keresztül képes az M1 televízió és a Kossuth Rádió adásával a teljes lakosság elérésére.

A tulajdonosváltást követően a társaság a jövőben is zavartalanul biztosítja a díjmentesen, hűségidő és előfizetési díj nélkül szabadon elérhető mindigTV műsorszolgáltatást, melynek prémium – kibővített változata – továbbra is a One Magyarország kínálatában lesz elérhető.

Az eladásra került infrastruktúra jogelőd-tulajdonosa, az Antenna Hungária első körös privatizációja 2005-ben zárult, 2021-ben pedig a magyar állam visszavásárolta a céget akkori tulajdonosától, a francia TDF Csoporttól. Egy évvel később a 4iG Nyrt. tőkeemeléssel és apportokkal többségi tulajdont szerzett a vállalatban, melynek infrastruktúráját külön cégbe szervezte ki - ez lett a most értékesítésre került 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft.

Bár az állam az előző évtizedben prioritással kezelte a földfelszíni digitális műsorszó-hálózat kiépítését és fejlesztését, a digitális rádió (DAB) kezét idővel teljesen elengedték a szabályozók, a DVB-T2 tévés műsorszóró hálózatot pedig az évek során fokozatosan egyre több teret vesztett.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság legfrissebb statisztikái szerint az idei második negyedév végén Magyarországon 51 ezer előfizetője volt a DVB-T2 szolgáltatásoknak (ez nem foglalja magába azokat a nézőket, akik csak az ingyenesen fogható csatornákat nézik).