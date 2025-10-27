A Google Tensor chipjeivel erősít az Anthropic

A Google és az Anthropic új gigamegállapodásának keretén belül az AI-fejlesztő akár egymillió adatközpontba szánt Tensor chiphez (Tensor Processing Unit, azaz TPU) férhet hozzá hozzá több tízmillió dollár értékben. A csütörtökön bejelentett üzletet az Anthropic jelentős kapacitásbővítésként könyveli el, melynek köszönhetően képes lesz kiszolgálni a növekvő fogyasztói keresletet, és támogatja a következő generációs Claude-modellek képzését és üzemeltetését 2026-tól kezdődően.

Az OpenAI korábbi kutatói által alapított vállalat egy lassabb, stabilabb és a vállalati piacra fókuszáló szemléletet követ. Az Anthropic stratégiája a diverzifikáción alapul három különböző chipplatformra fókuszálva, a cég egyaránt kihasználja a Google Cloud-on keresztül bérelhető TPU-k, az Amazon Trainium és az Nvidia GPU-k előnyeit. A keresőcég a Google TPU-kat az ár-érték arányuk és a hatékonyságuk, valamint a korábbi modellek kiszolgálásában szerzett pozitív tapasztalatai miatt választotta. A bérelhető TPU-k jó alternatívát jelentenek a kínálati korlátokkal küzdő Nvidia chipekkel szemben, de a Google emellett további felhőalapú szolgáltatásokat is nyújt majd az Anthropicnak.

Az AI-fejlesztők infrastruktúra-bővítéssel kapcsolatos bejelentéseikor kevesebb szó esik arról, hogy a szereplők miként fogják fizetni és hogyan teszik nyereséggé a hatalmas chipfarmokra költött milliárdokat, az Anthropic ezen a téren is próbál transzparensebb lenni. A cég említése alapján már több mint 300 ezer üzleti ügyfelet szolgál ki, melyből több partner is egyenként több mint 100 ezer dollár árbevételt jelent számára, az ilyen ügyfelek száma pedig az elmúlt évben közel hétszeresére nőtt.

Az AI-fejlesztő éves bevétele megközelíti a hétmilliárd dollárt, és a 2026-os évre akár 26 milliárd dollár bevételt prognosztizál. A kódolást támogató Claude Code AI-ügynök mindössze két hónappal a bevezetése után 500 millió dolláros éves bevételt termelt, ezzel pedig az egyik leggyorsabban növekvő terméknek számít.

Ugyan a Google-lel kötött üzlet fontos lépcső az Anthropic számára, legszorosabb partnere továbbra is az Amazon: a kereskedelmi óriás eddig több mint 8 milliárd dollárt fektetett be az Anthropicba, ami több mint kétszerese a Google 3 milliárd dolláros saját tőkéjének. Az AWS egyben az Anthropic fő felhőszolgáltatója, így strukturálisan, és nem csak pénzügyi szempontból is fontos lábat jelent.