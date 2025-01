A DÁP-ra épít a legnépszerűbb hazai e-health applikáció

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által fejlesztett és üzemeltetett EgészségAblak applikáció ma az egyik legnépszerűbb e-health platform Magyarországon, aligha véletlenül.

A koronavírus járvány idején megjelent első verzió még csak a digitális covid-oltási igazolvány szerepét töltötte be, később azonban az applikáció számos új, hasznos funkcióval bővült majd nevet is váltott (ez lett az EESZT után most is használt EgészségAblak).

Az applikáció az óév utolsó napjaiban ismét fontos átalakuláson ment keresztül, a 4.0.22-es verziószámot viselő új verzió ugyanis megkapta ugyanazt a dizájnt, amit a Digitális Állampolgárság Programhoz fejlesztett, hasonló nevű applikáció is használ.

A DÁP platform létrehozásával és fejlesztésével a kormányzat egyik nem titkolt célja volt, hogy az állampolgárok által gyakran használt digitális szolgáltatásokat, mobilappokat - legyen szó egészségügyi vagy éppen közigazgatási rendszerekről - egy platform, de legalábbis egy dizájnelv alá hozza.

Az IdomSoft Zrt. szakemberei által fejlesztett új dizájn első fecskéje maga a DÁP applikáció volt tavaly, ehhez csatlakozott másodikként az EgészségAblak, melynek korábbi, vertikális elrendezését váltotta fel az új, részben csempealapú rendszer, ahol kiemelt helyen érhetők el a legfontosabb funkciók, úgy mint a dokumentumok (leletek), receptek, beutalók és az időpontok/időpontfoglalás.