6 GHz: a szolgáltatók nyerhetnek a WiFi-vel szemben

A 6 GHz-es spektrum felső 540 MHz-nyi sávrészének felhasználásáról szóló, hosszú ideje tartó huza-vonának lehet vége belátható időn belül Európában, a végeredménynek pedig egyre inkább úgy fest, hogy a nemzetközösség mobilszolgáltatói örülhetnek majd szemben a technológiai ipar nagyjaival.

A Reuters exkluzív tudósítása szerint az európai spektrumpolitika legnagyobb tanácsadó testülete, a Radio Spectrum Policy Group (RSPG) rövidesen egy olyan előkészítő anyagot terjeszthet a Bizottság elé, melyben azt javasolja, hogy Európa versenyképességének megőrzése érdekében a 6 GHz-es sáv jelenleg ki nem osztott felső sávrészét a távközlési szolgáltatók számára nyissák meg a hagyományos licencmodellen keresztül.

Ugyanebben a sávban - a spektrum alsó, 5945 - 6425 GHz közti részén - korábban lehetővé tették a WiFi-célú nem licencelt sávhasználatot az európai szabályozók, a sáv fennmaradó, 6425 és 7125 GHz közti részének felhasználása a további döntés tárgya Európában. A WiFi-célra rendelkezésre álló spektrumból a WiFi7 kompatibilis rádiók a jelenlegi európai szabályozás alapján egy legfeljebb 320 MHz széles csatornát használhatnak.

Ha az RSPG javaslata átmegy a Bizottságon, az EU-ban a tengerentúli gyakorlattól eltérően nem lehet majd a teljes, egybefüggő 1200 MHz-nyi kapacitást WiFi célú kommunikációra használni, a technológiai iparág legjobb esetben egy további 160 MHz-nyi sávrészt kaphat meg, amit a World Radiocommunications Conference 2027-en született végleges döntésig nem lehet felhasználni.

A 6 GHz-es sáv felhasználásával kapcsolatos egymásnak feszülést illetően korábban mindkét érdekcsoport felvonultatta érveit. A legnagyobb európai szolgáltatókat tömörítő lobbiszervezet szerint ez a sávrész az utolsó olyan megmaradt spektrum-erőforrás, amivel az 5G és a jövőbeni 6G-s hálózatok kapacitását ésszerű technológiai keretek mellett lehet növelni, míg a technológiai cégek szerint a lokális WiFi-hálózatokra csatlakozó kliensek egyre növekvő számát, illetve az általuk igényelt kapacitást csak újabb spektrum bevonásával lehet kiszolgálni.