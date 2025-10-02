Frusztrálja a netezőket a Google életkor-ellenőrzője

Több felhasználó is jelentette az elmúlt hónapokban, hogy a Google korlátozta a fiókjukhoz való hozzáférést a Keresőben, vélhetően a korhatár-ellenőrző rendszer hibájából adódóan. A problémát augusztus óta tapasztalhatják az érintett amerikai felhasználók, ahol a Google gépi tanulásos megoldást alkalmaz a YouTube-tevékenységek és keresési előzmények alapján kormeghatározás céljából. A rendszer azonban korántsem tökéletes a visszajelzések alapján, több felnőtt is a téves kiskorúnak való besorolás miatt vesztette el hozzáférését bizonyos funkciókhoz.

A Gogle nyáron kezdte el szűk körben bevezetni a YouTube a júliusban bejelentett új AI-alapú életkor-ellenőrző rendszert, melynek célja a 18 év alatti felhasználók azonosítása a platformon. A fejlesztés egyelőre csak az Egyesült Államokban lett aktiválva a felhasználók egy része számára, és egyelőre nincs ütemterv arra vonatkozóan, hogy a világ többi piacán mikor kezdik el alkalmazni – a platform szóvivője szerint a kezdeti fázisban szorosan figyelemmel szeretnék kísérni a frissítést, mielőtt más országokban is bevezetik. A rendszer pontos működéséről eddig nem tudni túl sok technikai részletet, csak azt, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel – többek közt azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban, azok milyen kategóriákba esnek, és mióta aktív az adott fiók.

Az eredetileg YouTube-on indított tesztet a cég nemrég kiterjesztette a Keresőre is, ahol a problémák még láthatóbbá váltak. Többen kritizálják a hitelesítési folyamatot, ami az eddigi tapasztalatok alapján nem zökkenőmentes. A felhasználó benyújthat hivatalos személyazonosító okmányokat, hitelkártyaadatokat, vagy más digitális azonosítókat a Google Walleten keresztül, de a felhasználók szerint technikai hibák miatt a folyamat többször elvérzik, és az ellenőrzés nem megy végbe, vagy nem férnek hozzá beállításokhoz, ami ellehetetleníti a "fellebbezést".

Amennyiben az algoritmus kiskorúként azonosítja az internetezőt, a YouTube esetében automatikus korlátozások lépnek érvénybe: alapértelmezetten tiltottá válik a korhatáros tartalmak megtekintése, nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitet kap az egyes érzékenyebb témájú (például testképpel kapcsolatos) videók ismételt lejátszása is. Amennyiben a platform tévesen azonosítja a felhasználót, egy személyazonosító okmány feltöltésével, szelfi készítésével vagy hitelkártya megadásával hitelesítheti magát és valós korát fellebbezés esetén. A Google Kereső esetén a kiskorúként értékelt felhasználók csak korlátozottan indíthatnak kereséseket, ami szintén megnehezíti a mindennapi folyamatokat.

Az adatvédelmi szakemberek korábban annak adtak hangot, hogy nem eléggé átlátható a platform kommunikációja azzal kapcsolatban, hogy a tévesen megjelölt felhasználóktól kapott adatokat hogyan fogja felhasználni, vagy mennyi ideig tárolja el azokat. A szakértők szerint egyébként a jelenleg elérhető legjobb kormeghatározó technológia is körülbelül kétéves hibaablakkal dolgozik, tehát ennek alapján jó eséllyel a 16 és 20 év közötti YouTube-felhasználók csoportjába esők találkozhatnak majd legtöbbször téves megjelölésekkel. A YouTube egyelőre nem osztott meg semmilyen külső kutatást, amely igazolná a modell hatékonyságát.

A Google az év elején beszélt először a gépi tanuláson alapuló életkor-ellenőrző rendszerről, mely követi a globálisan erősödő, gyermekek online védelmében tervezett szigorításokat az online platformok részéről. Az utóbbi időszakban több állam is elfogadott olyan törvényeket az USA-ban, melyek tiltani próbálják a kiskorúak pornóoldalakhoz való hozzáférését.