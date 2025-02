Így válik semleges félből hadviselővé az Arm

A brit Arm Holdings-ot szokás a félvezetőipar Svájcaként azonosítani, a cég ugyanis - eddig - egyfajta semleges szereplőként minden gyártónak licencelte saját utasításkészletét, dizájnját, mely nélkül ma nem (vagy legalábbis nem ebben a formában) létezne egyetlen okostelefonba szánt rendszerprocesszor sem, ahogy azok a nagy számítási kapacitású, méregdrága chipek sem, melyek a mesterséges intelligencia modellek tanításában és üzemeltetésében vesznek részt.

Barátból ellenség

Idén azonban mindez megváltozhat, az Arm ugyanis még idén befejezheti saját, teljesen házon belül gründolt adatközponti chipjének a fejlesztését, ami az eddigi partnerek termékeinek direkt konkurensévé válhatnak - írja riportjában a Financial Times.

A japán SoftBank többségi tulajdonában lévő cég ráadásul már sikeresen össze is hozta az első, nagyobb volumenű üzletet az új részlegnek. A vevő az a Meta lehet, mely néhány héttel ezelőtt arról számolt be, hogy 2025-ben 65 milliárd dollárt ruház be a mesterséges intelligencia megoldások fejlesztésébe, melynek nagy része infrastruktúra-beruházás lesz, azaz szervereket és más célhardvereket vásárolhat belőlük a cég, melyeket meglévő vagy épülő adatközpontjaiban helyez el.

Az Arm új chipjéről egyelőre annyit tudni nem hivatalos forrásokból, hogy egy általánosabb célú szerverprocesszor lesz, nem pedig az Nvidia által szállított GPU-khoz hasonló szörnyeteg - ilyen megoldással rendelkezik jelenleg az Amazon, a Google és a Microsoft is, illetve az egyik legnagyobb partnernek számító Qualcommnál is készül ilyen megoldás, mely szintén részt vett a Meta fenti tenderén.

A Qualcommal az utóbbi időben egyébként sem ápol túl jó viszonyt az Arm, a két cég nemrég perre ment egymással egy licenceléssel kapcsolatos jogvita miatt, mely a Nuvia felvásárlásából fakadt.

Az Arm új üzleti stratégiája ebben a perben is terítékre került, mely kapcsán Rene Haas, a vállalat vezérigazgatója eskü alatt jelentette ki, hogy cége semmilyen tekintetben nem számít processzorgyártónak, így a Qualcomm riválisának sem.

Ám tavaly tavasz óta gyakorlatilag nyílt titok, hogy a cég stratégiát kíván váltani, amit a Reuters által megszerzett dokumentumok is megerősítenek. Ezek alapján az Arm tavaly november óta aktívan próbál a félvezetőipari szereplőktől magához csábítani felsővezetőket azzal a céllal, hogy a vállalat processzorarchitektúra-tervezőből saját, adatközpontba szánt szilíciummal rendelkező szereplőjévé váljon az értékláncnak.

Egyszer már majdnem kapituláltak

Az Arm 2020-ban kis híján már elvesztette a függetlenségét, amikor az Nvidia 40 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot tett a cégre. Az erős szabályozói ellenállás miatt a cég végül elengedte ezt a tervet - akkor a legtöbb régióban éppen azt kifogásolták a versenyjogi hatóságok, hogy az Arm bekebelezésével az Nvidia erősebb piaci dominanciát építhetne ki magának, kiszorítva a versenytársakat.

Az Arm a meghiúsult akvizíciót követően tőzsdére ment, piaci értéke pedig ma meghaladja a 173 milliárd dollárt. A társaság papírjainak árfolyama a kitartó AI-láznak köszönhetően csak idén 29%-kal erősödött.