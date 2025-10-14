Mellékleteink:

HUP Gamekapocs

Szerző: Koi Tamás

2025. október 14. 09:08

0

Már rendelhető az Nvidia új otthoni szuperszámítógépe

Október közepén forgalomba kerülhet az Nvidia vadonatúj, elsősorban kutatók számára készített AI-szuperszámítógépe, a DGX Spark, mely képes helyben futtatni nagy számításigényű feladatokat, nagyjából egy Mac Mini méretében.

Október 15-én megkezdődik a szállítása az Nvidia legújabb generációs "asztali" szuperszámítógépének, a DGX Sparknak, mely képes helyben futtatni bizony mesterséges intelligencia munkafolyamatokat úgy, hogy közben elfér az asztalon.

A gépek közvetlenül a cég, illetve az OEM partnerek (köztük egyebek mellett az Acerrel, az ASUS-szal, a Lenovóval, a Dellel és az MSI-vel) weboldaláról rendelhető meg,  többnyire egységesen 3999 dolláros áron, vagyis ezer dollárral drágábban az eredeti bejelentéshez képest.

A Santa Clara-i chipgyártó a 2025-ös CES-en jelentette be a DGX Sparkot, mely akkor még Project Digits néven futott, és amelyben az Nvidia vadonatúj, AI-feldolgozóegységet és CPU-t egyaránt tartalmazó GB10 Grace Blackwell Superchipje dolgozik. Az egység a gyártó szerint akár 200 milliárd paraméterből álló AI-modelleket is képes lokálisan kezelni, miközben elfér az ember tenyerében és hagyományos fali csatlakozáson keresztül, hálózati árammal működik.

workstation-dgx-spark

Az asztali szuperszámítógép a GB10 mellett 128 GB, fixen beépített, nem bővíthető rendszermemóriával és legfeljebb 4 TB-nyi NVMe háttértárral konfigurálva érhető el október 15-től, vagyis több hónapos csúszással az eredetileg tervezett májusi premierhez képest.

A rendszer lehetőséget biztosít két egység összekapcsolására, az így létrejött számítási közeg legfeljebb 405 milliárd paraméterrel rendelkező modellekkel is megbirkózik (éppen ennyi paramétere van a Meta jelenleg legfejlettebb Llama 3.1-es modelljének).

A rendszer agyának számító GB10 a gyártó közleménye szerint egy petaflopsnyi AI-számítási kapacitást nyújt FP4 pontossággal - az egység valójában egy az adatközponti megoldásoknál kisebb teljesítményű, de azokkal alapjaiban egyező felépítésű Blackwell GPU-ból áll, mely az Nvidia NVlink-C2C chip-to-chip technológiájával csatlakozik egy 20 db ARM-alapú processzormaggal rendelkező Grace CPU-hoz. 

Az AI-célfeladatokra optimalizált technológia fejlődését jól érzékelteti, hogy az első DGX szuperszámítógép, a 2016-ban megjelent DGX-1 170 TFLOPS számítási kapacitásra volt képes, miközben áramfelvétele meghaladta a 3,2 kW-ot, tömege pedig a 60 kilogrammot. A DGX-1 129 ezer dollárba került, és az első példányok egyikét ugyanúgy személyesen Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója adta át az első kuncsaftnak, Elon Musknak, mint most.

 

