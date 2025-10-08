Mellékleteink:

HUP Gamekapocs
:

Szerző: Koi Tamás

2025. október 8. 09:50

0

Túl sok nyugati félvezetőgyártó technológia jut Kínába

A jelenleginél szigorúbb és egységesebb szabályozást képzel el az Egyesült Államok a chipgyártáshoz nélkülözhetetlen berendezéseket gyártó szövetséges országokra vonatkozóan, derül ki egy kongresszusi vizsgálóbizottság által közzétett anyagból.

Az egyedileg fókuszált megközelítés helyett kiszélesítené azoknak a kínai félvezetőipari cégeknek az körét az Egyesült Államok, melyek nem juthatnak hozzá a szövetséges országok, így elsősorban Hollandia és Japán által gyártott, a félvezetőgyártási folyamat során nélkülözhetetlen eszközökhöz, berendezésekhez.

A Reuters riportja szerint az Amerikai Képviselőház illetékes vizsgálóbizottsága által kedden közzétett jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy a félvezetőgyártást támogató berendezések exportjára vonatkozó inkonzisztens szabályozási folyamatnak köszönhetően a szövetséges országokból túl sok fejlett berendezés kerül kínai kézbe, melyek aztán az ázsiai ország félvezetőipari felzárkózásában részt vállalnak.

asml_container

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani!

Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

A fenti jelentés szerint az öt legnagyobb beszállítótól csak tavaly 38 milliárd dollár értékben vásároltak különböző berendezéseket - jellemzően levilágító gépeket - a kínai piaci szereplők anélkül, hogy ez bármilyen törvénybe ütközött volna. Az összeg ráadásul a 2022-ben hatályban lévő exportkorlátozó szabályok óta még nőtt is - a három évvel ezelőtti forgalommal összehasonlítva 66%-kal.

A fenti summa a legnagyobb beszállítópartnerek éves aggregált forgalmának a 39%-át adta tavaly - az érintett cégek között szerepel az Applied Materials, a Lam Research, a KLA, az ASML és a Tokyo Electron.

A vevők között három kínai cég - a SwaySure Technology, a Shenzen Pengxinxu Technology és a SiEn Integrated Circuits - különösen nagy összegben vásárolt nyugati eszközöket - ezeket az entitásokat tavaly a Huawei Technologies fedőcégeiként azonosította egy kongresszusi vizsgálat és december óta vonatkoznak rájuk az amerikai exporttialalmi rendelkezések.

Hibát találtam
vissza a tetejére

Október 13-án, hétfőn "A modern CI / CD alapjai" címmel ONLINE képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon.

a címlapról