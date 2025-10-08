Túl sok nyugati félvezetőgyártó technológia jut Kínába

Az egyedileg fókuszált megközelítés helyett kiszélesítené azoknak a kínai félvezetőipari cégeknek az körét az Egyesült Államok, melyek nem juthatnak hozzá a szövetséges országok, így elsősorban Hollandia és Japán által gyártott, a félvezetőgyártási folyamat során nélkülözhetetlen eszközökhöz, berendezésekhez.

A Reuters riportja szerint az Amerikai Képviselőház illetékes vizsgálóbizottsága által kedden közzétett jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy a félvezetőgyártást támogató berendezések exportjára vonatkozó inkonzisztens szabályozási folyamatnak köszönhetően a szövetséges országokból túl sok fejlett berendezés kerül kínai kézbe, melyek aztán az ázsiai ország félvezetőipari felzárkózásában részt vállalnak.

A fenti jelentés szerint az öt legnagyobb beszállítótól csak tavaly 38 milliárd dollár értékben vásároltak különböző berendezéseket - jellemzően levilágító gépeket - a kínai piaci szereplők anélkül, hogy ez bármilyen törvénybe ütközött volna. Az összeg ráadásul a 2022-ben hatályban lévő exportkorlátozó szabályok óta még nőtt is - a három évvel ezelőtti forgalommal összehasonlítva 66%-kal.

A fenti summa a legnagyobb beszállítópartnerek éves aggregált forgalmának a 39%-át adta tavaly - az érintett cégek között szerepel az Applied Materials, a Lam Research, a KLA, az ASML és a Tokyo Electron.

A vevők között három kínai cég - a SwaySure Technology, a Shenzen Pengxinxu Technology és a SiEn Integrated Circuits - különösen nagy összegben vásárolt nyugati eszközöket - ezeket az entitásokat tavaly a Huawei Technologies fedőcégeiként azonosította egy kongresszusi vizsgálat és december óta vonatkoznak rájuk az amerikai exporttialalmi rendelkezések.