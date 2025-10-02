A chatbotos adatokat is felhasználja a Meta a hirdetésekhez

A Meta saját digitális asszisztense és az egyéb generatív mesterséges intelligenciára épülő termékeiből származó információkat is fel fogja használni a hirdetések és egyéb tartalmak megjelenítéséhez. A közösségi óriás frissített ajánlórendszere december 16-tól ér el a felhasználóhoz, akik október 7-től kezdődően kapnak értesítést a várható változásról, első körben az Egyesült Királyságban és Európában. A cég szerint a nagyobb személyre szabottságot célzó lépés egy természetes fejlődési folyamat része, melynek eredményeként a felhasználók pontosabb ajánlásokra számíthatnak.

A vállalat jelenleg a Meta AI digitális asszisztensen keresztül biztosít generatív mesterséges intelligencia képességeket a felhasználóknak. A megoldást támogató Meta-szolgáltatásokban kézenfekvő mód az appok keresőmezőiben tehetik fel a felhasználók kérdéseiket, például az éttermekre vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatban, vagy segítséget kérhetnek egy utazás megtervezéséhez. Az asszisztens korábban a „meta.ai” weboldalon keresztül volt hozzáférhető, majd pár hónappal később a cég beépítette legnépszerűbb alkalmazásaiba is a funkciót, köztük a Facebook, Instagram, WhatsApp és Messenger keresőibe.

Ezt követte idén áprilisban a dedikált Meta AI mobilalkalmazás, ami csatlakozott a Facebook, Instagram, WhatsApp által alkotott csoporthoz. A Meta AI-asszisztense még 2023-ban indult útnak az Egyesült Államokban, de csak idén márciusban vált elérhetővé az európai piacon, amit főleg a szabályozói aggodalmak késleltettek. A terjeszkedés azonban megadta a szükséges lökést ahhoz, hogy a közösségi óriás év elején kitűzött célja megvalósuljon, és már májusra elérje a havi egymilliárd aktív felhasználót.

A Facebookon, Instagramon és más Meta-alkalmazásokban megjelenő tartalmak és hirdetések kiválasztását a jövőben tehát befolyásolják a felhasználók AI-asszisztenssel folytatott beszélgetései és interakciói is. Például ha valaki a családi nyaralás tervezéséről beszélget a szolgáltatással, a Meta AI válaszaitól függően jelenhetnek meg például Reels rövid videók, vagy szállodák hirdetései a Facebookon. A WhatsAppon keresztüli AI-interakciókat nem fogja felhasználja a Meta, kivéve ha a felhasználó az üzenetküldő szolgáltatásban lévő fiókjait más testvéralkalmazásokhoz, például az Instagramhoz kapcsolta.

A felhasználók nem kapják meg a leiratkozás lehetőségét a közelgő módosított ajánlórendszerről, az egyetlen megoldás, hogy egyáltalán nem beszélgetnek a Meta AI-jal – egyértelműsítette Christy Harris, a Meta adatvédelemért felelős menedzsere. Az érzékeny témákkal kapcsolatos - vallási nézetek, szexuális irányultság, politikai nézetek, egészségi állapot, faji vagy etnikai származás, filozófiai meggyőződés vagy szakszervezeti tagság – beszélgetéseket azonban nem fogják felhasználni hirdetések megjelenítésére.

Mark Zuckerberg korábban megosztott gondolata szerint a reklám jövője az AI. Ez pedig különösen sarkallatos a cég számára, mivel tavalyi teljes bevételének több mint 97%-át a hirdetések generálták, és ezt forgatja vissza az AI-fejlesztésekbe és saját infrastruktúrájába is. Ráadásul a korábban szintén rengeteg pénzt égető Metaverzummal ellentétben a mesterséges intelligencia már most termel a vállalatnak, legalábbis a hirdetéskiszolgáló AI modellek a cég beszámolója szerint öt százalékkal jobb konverziós arányt hoznak a Facebookon és három százalékkal jobbat az Instagramon.