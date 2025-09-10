Jogosan reklamál a TikTok és a Meta a felügyeleti díj miatt

Szerdán megerősítette a Törvényszék, hogy két technológiai óriáscég, a Meta, illetve a TikTokot üzemeltető ByteDance jogos kifogást nyújtott be az Európai Unió Digital Services Act (DSA) jogszabályában szereplő felügyeleti díjak téves kalkulációja kapcsán. Az ügy tétje többéves viszonylatban elérheti a százmillió eurós nagyságrendet, a kimenetelétől függően pedig más, a jogszabály alapján ellenőrzött technológiai cégek, közösségi platformok is jól járhatnak.

A kínai és amerikai platformszolgáltató a Törvényszékhez idén júniusban benyújtott keresetében egyaránt a DSA-ban megszabott, óriásplatformok üzemeltetőire vonatkozó felügyeleti díjat kifogásolta, melynek célja jogszabály szerint a platformok működésével kapcsolatos vizsgálatok költségének fedezése.

A TikTokot üzemeltető ByteDance-nek és a Meta-nak az éves nettó árbevételük 0,05%-át kell a jogszabály alapján éves felügyeleti díjként megfizetniük, a konkrét összeg azonban a vállalatok átlagos havi felhasználószámától és az előző pénzügyi évben elért eredményüktől is függ.

Ennek a számítási módszernek az átláthatatlanságát és indokolatlanságát kifogásolta keresetében a Meta, mely szerint alapvetően hibás számításhoz vezet a helyi (ez esetben írországi) leányvállalat helyett a teljes cégcsoport árbevételét alapul venni ilyen esetben. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem a díjfizetést kívánja elkerülni, csupán a felügyeleti díj kiszámításának módjával nem ért egyet.

A TikTokot, illetve annak kínai tulajdonosát, a ByteDance-t képviselő ügyvédek ennél valamivel kritikusabban fogalmaztak, diszkriminatívnak és elfogultnak nevezve a felügyeleti díjat. A cég jogi képviselői szerint ráadásul a metodika teljesen hibás, mivel a felhasználókat duplán számolja, ha azok több eszközről is igénybe veszik a szolgáltatást.

A felügyeleti díj megfizetésére kötelezett óriásplatformok között van a Meta-féle Facebook és Instagram, valamint a TikTok mellett többek között a Linkedin, a Pinterest, a Snapchat, a Youtube, az Amazon és a Zalando webshopok és az Apple App Store és Google Play Store alkalmazás-piacterek.

A Törvényszék a szeptember 10-i döntést követően várhatóan jövőre hoz ítéletet az ügyben.