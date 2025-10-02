Még hangosabban kérik az amerikaiak a Windows 10 támogatás kitolását

Kevesebb mint két héten belül - október 14-én - lejár a Windows 10 terméktámogatási ciklusa, ami azt eredményezi, hogy a Microsoft előző generációs operációs rendszere ettől az időponttól alapesetben nem kap biztonsági frissítést. A szoftvercég időközben bizonyos feltételek mellett mégis kínált lehetőséget a frissítési ciklus egyéves kitolására, az európai magánszemélyek például a Windows biztonsági mentés engedélyezésének kötelezettsége nélkül, ingyen kaphatnak még egy évig frissítéseket a Windows 10-hez - természetesen a Microsoft nem önszántából döntött így, hanem a fogyasztóvédők nyomására.

A tengerentúlon az amerikai ügyfelek azonban arra kíváncsiak, nekik miért nem jár ez a lehetőség, ezért az utolsó pillanatban még agresszívabb fellépéssel próbálnak engedményeket elérni a redmondi cégnél. Az október 14-re kitűzött határidő módosítását elérni kívánó kampányt a nonprofit szervezetekből álló Public Interest Research Group (PIRG) fogyasztói csoport vezeti.

A csoport szerint a határidő kitolásával több idő állna rendelkezésre a fokozatos átállásra. Egyrészt hatékonyabban kezelhető lenne az elektronikai hulladékká váló leselejtezett eszközök elszállítása és kezelése, a frissítéssel járó költségek jelentette teher enyhítése a fogyasztók számára, végül pedig komoly biztonsági problémákhoz vezethet, ha sok gép marad naprakész frissítések nélkül. Az aggodalmak szerint fennakadások várhatók az állami szektorban is, mivel jellemzően nem állnak rendelkezésre erőforrások a fejlesztések befejezésére a kitűzött határidőig.

Szeptember közepén az amerikai Consumer Reports fogyasztóvédelmi szervezet is nyílt levelet címzett Satya Nadellának, amiben arra hívta fel a figyelmet, hogy idén augusztusban a PC-k 46,2 százalékán még mindig a Windows 10 futott, illetve becslések szerint mintegy 200 és 400 millió közé tehető azon, jelenleg is használatban lévő számítógépek száma, melyek a hardver inkompatibilitása miatt nem frissíthetők Windows 11-re.

A Consumer Reportsnál úgy vélik, hogy a Microsoft saját magával keveredik ellentmondásba, amikor arra sürgeti a felhasználókat, hogy biztonsági okokból frissítsék a számítógépük operációs rendszerét Windows 11-re, miközben a PC-tulajdonosok jelentős számát éppen azzal teszi ki a kibertámadások kockázatának, hogy nem nyújt tovább frissítést az általuk használt operációs rendszerre. A nyílt levélben írtak kitérnek a Microsoft először fizetős, 30 dolláros egyszeri díjért cserébe igénybe vehető kiterjesztett egyéves frissítési lehetőségre, melyet a cég később ingyenes opciókkal is kiegészített.

A Deutsche Umwelthilfe (DUH) szerint egyébként még ez sem oldaná meg a legfőbb problémákat, mivel világszerte körülbelül 40 százalékos azoknak a számítógépek aránya, amelyek nem frissíthetők Windows 11-re. Az átállás így egycsapásra akár 700 000 tonna elektronikai hulladékot is eredményezhet.