Hatalmas fogyasztóvédelmi bírság repült a Woltnak

Az eddigi bírságokhoz képest szokatlanul nagy összegre, 200 millió forintra büntette a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Wolt csoport két magyarországi vállalatát - jelentette be a szaktárca csütörtök reggel.

A hatóság a közlemény szerint azért indított rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot az ételfutár-céggel szemben, mivel az utóbbi időben jelentősen megnőtt az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok száma. Bár tavaly a legnagyobb szereplők ellen már indult eljárás, az újabb ellenőrzések újabb jogsértési gyanúkat tártak fel, melyek végül be is igazolódtak.

Az értékesítést végző Wolt Services Magyarország Kft. ellenőrzése során például megállapításra került, hogy több alkalommal tiltott termékekkel (alkohollal és energiaitallal) szolgáltak ki fiatalkorúakat. Ezen felül megsértették az akciós árfeltüntetési szabályokat, amikor úgynevezett „kamuakciókat” hirdettek, illetve nem tüntették fel az akciós egységárat sem.

Mindezen felül nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a vállalkozás nevéről és elérhetőségeiről, mivel egészen a számla kiállításáig nem tudja a fogyasztó, hogy mely vállalkozással szerződött.

A platformot üzemeltető Wolt Magyarország Kft. vizsgálata megállapította, hogy elavult, megszűnt panaszkezelési lehetőségről tájékoztatták a fogyasztókat, hátráltatva a sikeres jogérvényesítést. A fogyasztók elállási jogát több termék esetén jogellenesen korlátozták a weboldal pedig nem felelt meg az akadálymentesítési kötelezettségeknek. Mindezeken túl pedig nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a platformon értékesítő vállalkozások nevéről és elérhetőségeiről. Végül mindkét céget egyenként 100-100 millió forintra bírságolták.

A nagyszámú vásárlói bejelentés miatt a fogyasztóvédelmi eljárás mellett az NKFH élelmiszer-biztonsági és élelmiszerlánc-felügyeleti vizsgálatot is indított, míg az illetékes kormányhivatal a munkavédelmi szabályok betartását ellenőrzi a vállalkozásnál - közölte csütörtökön a hatóság.