Jó hangulatú vacsorán fenyegetőzött vámokkal Trump

Sajtóbeszámolók szerint meglehetősen pazar hangulat uralkodott a Fehér Ház frissen felújított rózsakertjében tegnap este tartott vacsorán, ahol Donald Trump amerikai elnök az amerikai technológiai ipar prominens szereplőinek vezetőit látta vendégül.

A vacsorán, ahol Trumppal egy asztalnál ült egyebek mellett Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google/Alphabet), Tim Cook (Apple) vagy éppen Safra Catz (Oracle) - Elon Musk viszont távol maradt -, hamar terítékre került az ételek mellett a vámtarifák kérdése is, mely során az elnök újfent hangoztatta, hogy rövidesen védővámokkal fogja sújtani azokat a technológiai cégeket, elsősorban chipgyártókat, és chipeket nagy tételben vásárlókat, melyek nem építenek gyártóbázist az Egyesült Államokban.

Trump a vacsorát követően újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy "nagyon hamarosan" megjelenhetnek az új védővámok, melyek "nem lesznek olyan magasak, de azért elég komolyak lesznek" - ez a lebegtetés jól jelzi az iparági környezet bizonytalan helyzetét, mely voltaképpen a tavasz óta konstans kitart, ugyanakkor e szavak alapján könnyen lehet, hogy az elnök augusztusi nyilatkozataival szemben a védővámok mégsem érik majd el a "100% körüli" mértéket.

Az elnök a vacsorán kedélyes hangulatban nyugtatta meg Tim Cookot, az Apple vezérigazgatóját, aki "eléggé nyeregben" van, mióta cége a következő négy évre összesen 600 milliárd dollár értékű belföldi befektetést vállalt, és várhatóan ugyanúgy nem vonatkoznak majd a vámok a TSMC, a Samsung és az SK Hynix által előállított chipekre, mivel a cégek szintén jelentős beruházásokat hajtottak és hajtanak végre az Egyesült Államokban.

A vacsorán nem csak a védővámok kerültek szóba, hanem például az Egyesült Államok kontra Google antitröszt-perben született hétfői ítélet is, amit Trump a maga módján dörgölt Sundar Pichai orra alá:

A Google-nek nagyon jó napja volt tegnap, nem akarsz róla kicsit beszélni?

-szegezte neki a kérdést Trump Pichai-nak, aki zavarában hirtelen csak annyit bírt kinyögni hogy örül, hogy végre vége van az egésznek. A Google első embere ezután megköszönte a Trump-adminisztráció "konstruktív" hozzáállását az ügyhöz, mely hozzájárult a probléma legalább részleges megoldásához.