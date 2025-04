A tüzérség után jönnek a precíziós fegyverek az amerikai vámháborúban

A koronavírus-járvány óta nem látott bizonytalan helyzetbe kerülhetett az elmúlt hetekben az amerikai technológiai ipar egy része, legfőképpen azok a vállalatok, melyek erősen rá vannak utalva a kínai behozatalra. A Trump-adminisztráció által bevezetett büntetővámok egyik bevallott célja, hogy a termelést visszavigye Kínából az Egyesült Államokba, a Fehér Ház azonban a hétvégén gyakorlatilag kénytelen volt belátni, hogy ez nem megy egyik napról a másikra.

Az új büntetővámok április 2-i bejelentését követően az események gyors egymás-utánjában a minden kínai importra vonatkozó, általános vámtétel először 34%-kal emelkedett, majd múlt hét közepére elérte a 125%-ot, ami sokkhatásként érte az amerikai tőzsdéket, nagyot esett a kínai gyártásra évek óta tradicionálisan erősen támaszkodó Apple, de nehéz helyzetbe kerültek a PC-piac legnagyobb amerikai szereplői, így köztük a HP és a Dell is.

Jogod van tudni: mankó kirúgáshoz, munkahelyi szkanderezéshez Ezúttal egy mindenki számára kötelező, de laza jogi különkiadással jelentkezünk. Ennyi a minimum, amit munkavállalóként illik tudnod. Ezúttal egy mindenki számára kötelező, de laza jogi különkiadással jelentkezünk. Ennyi a minimum, amit munkavállalóként illik tudnod.

Jogod van tudni: mankó kirúgáshoz, munkahelyi szkanderezéshez Ezúttal egy mindenki számára kötelező, de laza jogi különkiadással jelentkezünk. Ennyi a minimum, amit munkavállalóként illik tudnod.

A sajtó ráadásul hamar elkezdett osztani-szorozni - többnyire teljesen téves képletek szerint - így egymás után születtek a potenciálisan több száz dollárral - itthon akár több százezer forinttal - többe kerülő iPhone-okkal riogató hírek, amire az Egyesült Államokban egészen abszurd felvásárlási láz vette kezdetét, az Apple pedig jobb híján kénytelen volt minden, Kínán kívül elérhető készletet átirányítani az országba, hogy megkerülje az extrém magas büntetővámot.

Ebben a helyzetben érkezett a hír múlt pénteken arról, hogy a Trump-adminisztráció mentesít bizonyos termékköröket a "kölcsönös" vámtarifa alól. A nagyjából 20 termékkört tartalmazó listán szerepelnek egyebek mellett az okostelefonok, a PC-k, egyes félvezető áramkörök, a memóriachipek, merevlemezek, kijelzők és más, elsősorban e két eszközkategóriába szánt elektronikai komponensek.

A büntetővámok által vastagon érintett amerikai cégek egészen vasárnapig lélegezhettek fel, amikor is Howard Lutnick kereskedelmi miniszter bejelentette, hogy a mentesség ideiglenes és csak addig tart, amíg a Fehér Ház nem dolgoz ki speciális vámszabályokat a technológiai termékekre és komponensekre - amire várhatóan nagyjából egy-két hónapon belül sor kerülhet.

Donald Trump később az elnöki különgépen vele utazó újságíróknak megerősítette, hogy az intézkedések célja továbbra is az, hogy a gyártási tevékenységet újra az Egyestült Államokba helyezzék át, ugyanakkor nem erősítette meg de nem is cáfolta, hogy egyes termékkörökre vonatkozó mentesség továbbra is fennálhat-e majd.

Mutatni kell némi rugalmasságot, senki sem lehet ilyen merev

-kommentálta a döntést Trump az újságíróknak, miközben pár nappal korábban még végletekig eltökéltnek látszott a büntetővámok hatásosságát illetően. A kabinet most mégis úgy döntött, hogy a teljes félvezetőipari ellátási láncra vonatkozóan egy átfogó piacfeltárási folyamatot indít el, mely az alapja lehet egy későbbi, a nehéztüzérség helyett bevethető szofisztikáltabb vámpolitikának.

A kár - ha nem is végzetes mértékben - mostanra ettől függetlenül bekövetkezett. Befektetők és elemzők szerint az elmúlt két hét csiki-csuki játéka az amerikai technológiai multik számára egy üzletileg teljesen tervezhetetlen helyzetet eredményezett, ráadásul a szkanderezés láthatóan nem különösebben hatotta meg Kínát sem.

Az április eleje óta több százmilliós - milliárdos károkat elszenvedő befektetők szerint Trump elérhette volna a kívánt hatást - a kínai behozatal csökkentését és az ellátási lánc átszervezését - már egy ideiglenes, 90 napig felfüggesztett 10%-os vámtarifával is.

Az Amerikába (vissza)költöző gyártás nem teljesen földtől elrugaszkodott elképzelés, ám a szőnyegbombázáshoz képest láthatóan jóval aprólékosabb ösztönzőket igényel. Ahhoz, hogy ne sérüljenek súlyosan amerikai érdekek, a szakpolitikának először is higgadtan, aprólékosan fel kell térképeznie az IT- és elektronikai piac teljes ellátási láncát, meg kell vizsgálni, hogy mely gyártási tevékenységek átcsoportosítására van reálisan - és relatíve olcsón - lehetőség, majd ez alapján dönteni egy akár többlépcsős vámtarifa bevezetéséről.