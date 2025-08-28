Lassan, de biztosan terjednek az AI PC-k

A Gartner elemző cég tavaly nyáron említette először előrejelzésében az AI-ra optimalizált PC-ket, melyek a várakozások szerint 2026 végére már valamennyi szervezetnél teljesen leváltják a korábban használt vállalati eszközöket. Az AI PC-k (illetve a Microsoft terminusában Copilot+ PC-k) egyik jellemzője, hogy olyan processzorokat tartalmaznak, melyek az AI-feladatok gyorsítására hivatott NPU-magokkal (Neural Processing Unit) rendelkeznek, ezt a fogalmat alkalmazza a Gartner és az IDC is. Gyártótól függően a definíciók is eltérőek: az Intel szerint a legújabb processzorral felszerelt, neurális feldolgozóegységet tartalmazó gépek már AI-PC-nek tekinthetők, míg a Microsoft Copilot+ márkajelzés a 40 TOPS vagy nagyobb teljesítményű NPU-val ellátott eszközök esetében használja az elnevezést.

2023-ban az AI PC-k a globális kereskedelmi szállítmányok mindössze 5,5%-át tették ki, de 2025 végére várhatóan elérhetővé válik a 77,8 milliós darabszám is, ami a globális PC-piac 31%-át jelentheti. A hátráltató piaci akadályok ellenére pedig 2026-ban az 50 százalékos piaci részesedés is elérhetőnek tűnik – mutatja a Gartner legfrissebb előrejelzése. 2025 első felében lassulást lehetett észrevenni, főleg a vámok és a piaci bizonytalanság okozta visszaeső kereslet miatt, de hamarosan fellendülhet a vásárlók kedve.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Mivel közeledik a Windows 10 támogatási időszakának vége is, sok szervezet fontolja 2025-ben az újgenerációs PC-kre való beruházást. Egy másik fontos tényező, hogy a felhőben futó AI telepítésével járó magas költségek és biztonsági kockázatok miatt egyre vonzóbbnak tűnik a vállalatok számára, hogy a helyi PC-ken alkalmazzon és futasson megoldásokat az IDC felmérése szerint. A kis nyelvi modelleket (SLM-ek) egyre többen fogják lokálisan futtatni, amivel csökkenthető a felhőnek való kitettség, miközben az adatok helyben tárolódnak.

A Gartner szerint az ARM-alapú laptopok az AI-funkciókkal ellátott appok kompatibilitásának javulásával egyre nagyobb teret fognak hódítani a fogyasztói piacon, míg az üzleti életben a windowsos x86-os processzorral felszerelt eszközök dominálhatnak.

Ami a fogyasztók hajlandóságát illeti: a Forrester Research amerikai felnőttek körében végzett kérdőíve szerint a válaszadók 50 százaléka nem érti még, pontosan miért és mire is lenne jó számára egy AI PC, 61 százalék pedig nem biztos abban, hogy ki tudná használni egy ilyen gép lehetőségeit. A válaszadók 60 százaléka inkább kivár, míg az ilyen típusú gépek olcsóbbá válnak.