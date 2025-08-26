Szigorodik az appok beengedése az androidos mobilokra

További biztonsági intézkedéseket tervez bevezetni 2026. szeptemberétől kezdődően a Google a pénzügyi csalások és adatvédelmi incidensek csökkentésére Android platformon, így 2026-tól csak az ellenőrzött és hitelesített fejlesztők alkalmazásait lehet telepíteni a tanúsított Android-eszközökre. A kitétel egészen pontosan a Play Protecttel, Play Áruházzal, Google Mobile Services-szel és előre telepített Google appokkal rendelkező készülékekre érvényes.

A hivatalos alkalmazásboltnak számító Play Áruház szabályzatába már 2023-ban bekerültek hasonló szigorúbb előírások, de az új intézkedés ennél messzebb nyúlik, mivel minden telepítési forrásra és módszerre kiterjed, tehát a harmadik féltől származó alkalmazásboltokra és a sideload útján, APK fájlokkal történő installálásokat is érinti. A Play Áruházba integrált kártevőellenőrző Play Protect ugyan minden telepített alkalmazást átvizsgál forrástól függetlenül, az új intézkedés megnehezíti a rosszindulatú kódokat terjesztő felek számára az anonimitásuk megőrzését.

A keresőcég kiköti, hogy a fejlesztők szabadon terjeszthetik alkalmazásaikat más app store-okon keresztül is, és inkább a reptéri útlevél-ellenőrzéshez hasonlítja a folyamatot, mivel csak a fejlesztő hitelességét és megbízhatóságát fogja ellenőrizni és erősebben szűrni, nem pedig az alkalmazás tartalmát vagy annak forrását vizsgálja felül. A vállalat nemrég közzétett elemzése szerint a különféle külső forrásokból több mint ötvenszer több rosszindulatú program kerül az eszközökre, mint a Google Play könyvtárából.

A Google egy új Android Developer Console fejlesztői konzolt fog létrehozni dedikáltan a Google Play áruházon kívül terjesztő szereplők számára az ellenőrzési folyamathoz szükséges adatok beküldéséhez. Az űrlapon elsődlegesen a fejlesztő nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát kell megadni, a szervezeteknek ezen felül szükséges közölni a hivatalos weboldaluk elérhetőségét és egy D-U-N-S számot is. A diákok és hobbifejlesztők számára adott lesz a lehetőség, hogy külön konzolon menjenek végig a folyamaton, és a kereskedelmi fejlesztőktől eltérően ne fizessenek regisztrációs díjat.

A fejlesztők első hulláma idén októberben jelentkezhet a hitelesítési folyamatba early access elérésben, de a program csak jövő év márciusában nyílik meg publikusan. A szigorúbb követelmények élesben fél évvel később lépnek hatályba a csalóalkalmazások kockázatainak különösen kitett brazil, indonéz, szingapúri és thaiföldi felhasználók körében, 2027-től pedig globálisan is kötelező lesz megfelelni az új előírásoknak, és a tanúsított Android-eszközre telepített alkalmazást egy ellenőrzött fejlesztőnek kell regisztrálnia.