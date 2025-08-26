Búcsúzik a OneNote is Windows 10 alatt

A Windows 10 búcsújával együtt október 14.-én a OneNote for Windows 10 legacy app terméktámogatása is véget ér, így a jövőben nem kap új funkciókat, biztonsági frissítéseket és hibajavításokat. A 20 éve megjelent OneNote, mint termék az évek során meglehetősen fragmentálttá vált: az eredetileg Windows XP-re és Windows 2000-re készült önálló termékből a fizetős Office produktivitási csomag részévé vált, majd a Windows 10 érkezésével előretelepített programként kapott helyett a rendszerben Később ingyenesen és külön elérhetővé vált, különböző operációs rendszerekre írt verziók mellett webre felületre is megjelent.

A OneNote jelenleg három változatban érhető el a cég portfóliójában: egy Windows 10, illetve egy Windows 11 rendszerekhez dedikált verziókban, és webes böngészőben, melyek közül értelemszerűen október után már csak kettő marad aktív projekt. A Microsoft már több hónapja próbálja ösztönzöni a felhasználókat a váltásra, ezért már tavasszal elkezdte szándékosan lassítani a OneNote Windows 10-es alkalmazását, azóta az app sokkal alacsonyabb szinkronizációs teljesítményt kínál, ezáltal nehézkesebbé teszi az együttműködést.

Az alkalmazás új verziójáról már jó ideje áradozik a Microsoft, és ennek apropóján fel is hívta rá a figyelmet, hogy a Windows 10-hez készült OneNote hamarosan nyugdíjba megy, számos más verzióhoz készült támogatással együtt. Október 14-től ugyanis csak egyetlen támogatott verzió lesz – a OneNote for Windows (Microsoft 365), így a cég a Microsoft Store áruházból letölthető appra való váltást javasolja. A redmondiaknak nem rejtegetett célja, hogy egyetlen, gyors szinkronizációt kínáló OneNote alkalmazást fejlesszen a későbbiekben, aminek az AI is szerves része Windows 11 alatt a Copilot funkciókkal.

Ahogy az lenni szokott, a nem támogatott verzió technikailag továbbra is elindul, de sokkal lassabb lesz és biztonsági szempontból sem jó választás, ennek eredményeként a felhasználók idővel jó eséllyel vagy Windows 11-re és a Windows 11 alatt elérhető verzióra váltanak, vagy alternatívákat keresnek – mondjuk az UpNote, a SimpleNote, az Evernote és a Google Keep eszközöket. Erre rátesz egy lapáttal, hogy a támogatási dátum lejárta után nem lehet szerkeszteni a jegyzeteket, és azokat szinkronizálni más eszközökkel, így lényegében nem lesz értelme egyáltalán megnyitni sem. A Microsoft egyébként egészen hasonló módon migrálta az összes felhasználót a régi Levelezés és Naptár alkalmazásból az új Outlookba.