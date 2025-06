Nagyon aláment a versenytársaknak és saját magának is a One

Hosszú évek status quo-ját boríthatja fel a magyar mobilpiacon a One Magyarország új, szerdán bejelentett, lakossági ügyfeleknek szánt új havidíjas mobil portfóliója, mely a 4iG Csoporthoz tartozó vállalat közleménye szerint "drasztikusan olcsóbb", mint a korábbi ajánlatok.

Beváltott ígéret

A vállalat ezzel részben a One márkanév felvételekor, idén januárban ígért vállalásait teljesíti, akkor ugyanis elsősorban az otthoni konstrukciók igénybe vételi feltételei és díjai változtak, új havi díjas mobil csomag nem érkezett, jellemzően inkább a régi tarifákat (pl. Red, Go) márkázták át a szolgáltatónál.

Az új, június 16-tól elérhető portfólió belépőszintű eleme, a Mini 3GB tarifa 3 GB adatforgalmat és hálózaton belül korlátlan, hálózaton kívül 150 perc beszélgetést tartalmaz 3 990 forint havidíjtól, szemben a korábbi, ugyanilyen tartalmú, havi 5490 Ft-ba kerülő konstrukcióval.

A középső elem, a Midi 5GB csomag 5 GB adatforgalom mellett korlátlan hálózaton belüli és kívüli beszéd lehetőséget biztosít belföldön, az eddig elérhető tarifáinktól kedvezőbb áron, 6 490 forinttól. A tarifacsomag azoknak az ügyfeleknek lehet nagyszerű választás, akiknek fontos, hogy korlátlanul beszéljenek nagyon kedvező áron.

A One ügyfelei számára a korábbi, Midi tarifacsomag 6GB adatforgalmat és korlátlan hálózaton belüli, kívüli belföldi beszélgetést biztosított, amelyhez képest az új Midi 5GB csomag 24 százalékkal olcsóbban kínál hasonló feltételeket - derül ki a szolgáltató közleményéből.

Az új ajánlatok csúcsa az Xtra díjcsomag, mely havi 9990 Ft-ért kínál teljes korlátlanságot belföldön - ez a díjcsomag korábban csak otthoni szolgáltatás mellé volt elérhető, mostantól azonban önállóan is elő lehet rá fizetni. A mindenki számára elérhető korábbi csúcs, a Maxi díjcsomag ugyanezt havonta közel 30 százalékkal drágábban kínálja a szolgáltató szerint.

Az új portfóliónak ugyanakkor továbbra is vannak furcsának tűnő korlátai. Így bár mindegyik új díjcsomag kínál 5G-s elérést, a maximális letöltési sávszélesség a hálózati paraméterektől függetlenül 5 Mbps, ami messze elmarad nem csak a versenytársaknál elérhető 5G-s elméleti maximumoktól, hanem akár a 4G-s csúcssebességektől is.

További megkötés, hogy az új díjcsomagokra kizárólag egy vagy két év hűségvállalással lehet szerződni, utóbbi csak készülékvásárlás esetén opció.

Mindenkinek alááraztak

Az új díjcsomagokkal a One Magyarország nem csak saját, korábbi konstrukcióinak áraz jelentősen alá, hanem a versenytársaknak is. A Yettel Magyarországnál jelenleg a legolcsóbban elérhető, publikus lakossági havi díjas tarifa a Prime Plus, mely 11 hónap hűséggel havonta 4490 Ft-ba kerül, a teljes korlátlanságot kínáló Yettel Prime Extráért pedig már havi 16990 Ft-ot kell fizetni (hűségvállalás nélkül havi 18490 Ft-ot).

A Magyar Telekomnál a legolcsóbb lakossági havi díjas konstrukció a mindössze 50 percnyi belföldi lebeszélhetőséget nyújtó Mobil S és az 5 GB-os adatcsomag kombója, ami havonta 4990 Ft-ba kerül, míg a teljes korlátlanságért 18890 Ft-ot kér a piacvezető szolgáltató. A Telekomnál ezek a díjcsomagok ugyanezen az áron fizethetők elő hűségvállalás nélkül is.

A költségek mindegyik szolgáltatónál mérsékelhetők több szolgáltatás összevonásával.

Bár a díjcsomagok árazását tekintve a One Magyarország ajánlatai jelenleg kiemelkedően kedvezőnek számítanak, nem mindenki számára mellékes szempont, hogy a cég a különböző független teszteredmények, illetve hatósági mérések alapján láthatóan kihívásokkal küzd a hálózati kapacitás és lefedettség terén - előbbiben a legtöbb teszt szerint a Yettel a hazai bajnok, utóbbiban pedig a Telekom. A One a márkaváltást követően komoly fejlesztéseket is ígért, ám ezekről eddig nem sok konkrétumot tett közzé a távközlési vállalat.

Ezzel együtt is kérdéses, hogy a One új árazási stratégiájával beindíthat-e egy valódi árletörési spirált a hazai mobilpiacon, ahol az új ügyfelek szerzésére már alig van mód, az átszerződés (szolgáltatóváltás) pedig minimális szinten van jelen a lakossági ügyfélállományban.

Mindenesetre beszédes, hogy a kormány távközlési díjak letörésére irányuló tavaszi felszólítására egyik szolgáltató sem volt hajlandó érdemben hozzányúlni a lakossági árképzéshez, bár az idénre tervezett inflációkövető díjkorrekció alkalmazásáról mindegyik cég lemondott - legalább technikailag.