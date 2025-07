Biztonságos AI-chatbotot adott ki a Proton

A korábban elsősorban biztonságos e-mail platformjáról ismert svájci ProtonMail 2022-ben alakította át portfólióját és Protonra változtatta a nevét, ezzel is jelezvén, hogy túllépett a titkosított e-maileken. Az eleinte csak biztonságos levelezéssel azonosított Proton idővel szolgáltatások széles skáláját kezdte el kínálni végpontok közötti titkosítással: a VPN-szolgáltatás mellett egy termelékenységi csomagot is kínál, amely tartalmaz jelszókezelőt, felhőalapú tárhelyet és e-mail klienst. A Proton VPN, Mail és Pass szolgáltatások után a cég belép az AI-alapú termékek meglehetősen kompetitív terepére, és bejelentette a Lumo névre keresztelt generatív AI-asszisztenst, ami az adatvédelmet szempontnak tartó felhasználók számára kínál alternatívát a ChatGPT-vel, Claude-dal, Geminivel és más népszerű chatbotokkal szemben.

A Proton Lumo alapvetően ingyen használható, de a havi 13 dollárba (vagy évi 120 dollárba) kerülő előfizetési csomag, a Lumo Plus olyan további előnyöket kínál, mint a korlátlan beszélgetés, a beszélgetési előzmények felhasználása, illetve a nagyméretű fájlok feltöltésének lehetősége. Az AI-asszisztens elérhető webes böngészőből, illetve dedikált Android és iOS mobilalkalmazásként is. A beszélgetések tárolásának feltétele a Proton-fiókkal való bejelentkezés, mely lehetővé teszi a hozzáférés nélküli titkosítást.

Kafkával tér vissza az álomból a HWSW free! 2 év után, július 23-án újraindul a HWSW free! meetup-sorozat, melyet a Kafka evangelizációjának szánunk. Ingyenes, online, gyere! 2 év után, július 23-án újraindul a HWSW free! meetup-sorozat, melyet a Kafka evangelizációjának szánunk. Ingyenes, online, gyere!

Kafkával tér vissza az álomból a HWSW free! 2 év után, július 23-án újraindul a HWSW free! meetup-sorozat, melyet a Kafka evangelizációjának szánunk. Ingyenes, online, gyere!

A Proton Lumo fő erőssegeként említhető, hogy jobb adatvédelmet és titkosítást biztosít a versenytársaknál. A beszélgetéseket bizalmasan kezeli, tehát a cég nem használja fel a felhasználók chatbottal folytatott beszélgetéseket a szolgáltatás alatt dolgozó nagy nyelvi modell további képzésére, továbbá csak a használt eszközön fejthetők vissza és olvashatók a csevegések a nulla hozzáférésű titkosítási eljárásnak köszönhetően.

A Lumo alatt számos nyílt forráskódú, nagyméretű nyelvi modell dolgozik, melyek a Proton európai szerverein futnak, köztük a Mistral Nemo, a Mistral Small 3, az Nvidia OpenHands 32B és az Allen Institute for AI OLMO 2 32B modellje. A chatbot különböző modelleken keresztül dolgozza fel a kéréseket attól függően, hogy melyik teljesíthet jobban adott lekérdezés esetében, például a programozással és kódolással kapcsolatos kérdéseket az OpenHands kódolási feladatokra specializálódott modellje dolgozza fel.

A Lumo továbbá alapértelmezett beállításként a lekérdezések során nem keres információt az elérhető weben, de a felhasználó manuálisan engedélyezheti, hogy „adatvédelmi fókuszú” keresőmotorokhoz férhen hozzá az eszköz a valós idejű információk kereséséhez. A fájlok feltöltése és elemzése a vállalat saját felhőalapú tárhelyszolgáltatásán, a Proton Drive-on keresztül valósul meg, ami a Google Drive nyílt forráskódú alternatívája. Érdemes szót ejteni arról is, hogy a Proton Lumo jogilag Svájc törvényeinek hatálya alá tartozik, ami meglehetősen szigorúan kezeli az az adatvédelmet, és nem tagja a legtöbb adatmegosztó szövetségnek vagy egyezménynek.

A Proton tavaly jelentette be, hogy nonprofit alapítvány alatt működik tovább a Signal és a Mozilla nyomdokaiba lépve, így az alapítvány alatt működő profitorientált vállalkozással őrzi a magáncégek által kínált előnyöket is a privacy-központú elveket védve, köztük a részvényopciókat, és a tőzsdére lépés lehetőségét is akár a távoli jövőben. A nonprofit struktúrára való átállás rávilágít arra is, hogy komoly kihívást jelent privacy fókuszú termékekre vállalkozást építeni, főleg ahol a külső finanszírozás bevonása után a befektetők megtérülésre számítanak. A Proton a maga részéről mindig is „függetlenként” pozícionálta magát – mind tulajdonosi szemszögből, ahol nincsenek kockázatitőke-befektetők, mind pedig technológiai szempontból, mivel a nagy nyilvános felhőszolgáltatókat megkerülve saját szervereket és hálózati berendezéseket üzemeltet.