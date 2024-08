A kiskorúak miatt is nekimegy a TikToknak az amerikai kormány

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) pert indított a TikTok és anyavállalata, a ByteDance ellen azzal a váddal, hogy a közösségi platform nem védi kellően a kiskorúak magánszféráját. A kormány szerint a TikTok sérti a Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) törvényt, mely előírja többek közt azt is hogy a 13 éven aluli felhasználók személyes adatainak gyűjtéséhez szükséges a szülő beleegyezés.

A kínai tulajdonú videós platformnak közel 170 millió amerikai felhasználója van, és jelenleg is hadban áll a kormányzattal, a szolgáltatás effektíve elüldözéséről kétpárti egyezség alapján született előbb javaslat majd törvény idén tavasszal, de végül lehet, hogy az abban foglaltakkal ellentétben a TikTok mégis maradhat az Egyesült Államokban - akár változatlan formában is, de ezt még senki nem látja előre.

A DOJ által kezdeményett per így egy újabb fellépés az amerikai oldalról a kínai cég ellen, mellyel szemben korábban többször is felhozták a vádat, hogy jogosulatlanul kezel hatalmas mennyiségű adatot amerikai állampolgárokról a kínai kormány számára. A keresethez csatlakozott a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) is, mely úgy fogalmazott: a cél véget vetni a gyerekek magánéletét érintő törvénytelen, tömeges mértékű sértő gyakorlatoknak. Az FTC szabálysértésenként napi 51 744 dollárig terjedő pénzbüntetést szeretne, ami összeadódva dollármilliárdokat jelenthet, ha beigazolódik a TikTok felelőssége.

A TikTok közleménye szerint nem ért egyet az állításokkal, amelyek közül sok múltbeli eseményekre és gyakorlatokra vonatkozik, azóta már számos lépést tett a gyermekek védelmének erősítéséért a platform fejlesztése és frissítése során. A cég tavaly Európában és az írektől is kapott pénbírságot a gyerekeket érintő adatkezelésért.