Elszigetelés helyett leuralná a kínai adatközpontokat az USA

Miközben a cég első embere, Jensen Huang Kínában tárgyal, az Nvidia váratlanul bejelentette, hogy rövidesen újraindulhat a H20 típusú, kifejezetten a kínai piacra szánt AI-adatközponti chipek exportja az ázsiai országba - az exporttilalom feloldása csak idén tízmilliárd dolláros nagyságrendű megrendelésállományt biztosíthat az Nvidia-nak, de az Egyesült Államok is jól járhat a szigor enyhítésével.

Gyomros után kijózanodás

Az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma tulajdonképpen minden előjel nélkül, április közepén közölte, hogy az Nvidia még a kínai piacra szánt megoldásait is csak egy új rendszer szerint, kereskedelmi licencek birtokában exportálhatja a világ második legnagyobb gazdaságába. Márpedig akkor nagyon úgy tűnt, hogy ilyen kereskedelmi licenchez nem fog hozzájutni egyhamar az Nvidia, mely azonnal bejelentette, hogy a döntés csak az aktuális negyedévben 5,5 milliárd dollárral rövidítheti meg a korábban prognosztizált árbevételt.

Az exportkorlátozás elsősorban az Nvidia AI-adatközpontokban használt H20 típusú processzorát érinti, melyet kifejezetten a korábbi, teljesítményplafont kijelölő kínai exportkorlátozások hatására alakított át a meglévő H100 és H200 (Hopper) chipek alapjaiból. A H20 felfogható egyfajta butított Hopper-variánsnak, mely a globális piacokra készített változatokhoz képest elsősorban a kisebb memória-sávszélesség és a rosszabb skálázhatóság révén nyújt alacsonyabb teljesítményt.

A H20-ból az Nvidia tavaly több millió példányt értékesített olyan meghatározó kínai technológiai cégeknek, mint a Tencent, az Alibaba a ByteDance vagy éppen a DeepSeek, mely az év elején berobbant R1-es modell tanítási fázisához szintén az amerikai cég chipjeit használta.

Az exporttilalmi intézkedéseket az Nvidia többször is nyíltan bírálta, a menedzsment pedig - élén Huanggal - minden lobbitevékenységét igyekezett bevetni annak érdekében, hogy meggyőzze az amerikai kormányt arról, hogy egy ilyen korlátozás nem csak Kínának és az Nvidia-nak fájhat.

A Nvidia nyár elején arra figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok továbbra is a Kína felé irányuló technológiai export szigorításában gondolkodik, az hatalmas löketet adhat a helyi szereplőknek, különösen a Huawei Technologies-nek, mely a honi piac óriási vásárlóerejét felhasználva rendkívüli mértékben megerősödhet, ennek jelei pedig már most is megmutatkoznak.

Meggyőzni Trumpot

Vélhetően ezt az érvrendszert használta fel Huang múlt hét végi, Fehér Házban tett látogatása során, ahol a jelek szerint sikerült meggyőznie Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy az USA-nak a teljes elszigetelés helyett vagy mellett más stratégiát kell választania a kínai technológiai fejlődés visszafogására.

Az amerikai cég mindenesetre kész bármikor nagyságrendekkel több AI-processzort szállítani kínai partnereinek, mint amennyit a Huawei képes legyártani, az ügyfelek elszipkázásával pedig a kínai gyártók nem tudják olyan gyorsan felfuttatni a gyártási volument, amivel nem csak Kínában, hanem akár a globális piacokon is veszélyt jelentenének az Nvidia - és Amerika - pozícióira a mesterséges intelligencia megoldásokat működtető adatközpontokban.