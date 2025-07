Befagyasztotta a Revolut a kriptókat, de már dolgozik az ügyön

Július negyedikén, pénteken kapták meg a Revolut magyarországi ügyfelei a hivatalos értesítést arról, hogy a cég azonnali hatállyal felfüggeszti kriptovalutaszolgáltatásainak elérhetőségét hazánkban. A gyakorlatban ez azt hozta a felhasználók számára, hogy megszűnt a lehetőség új kriptovaluta-vásárlásra, és a staking, azaz a kriptovaluták hozamcélból történő lekötése is szünetel azóta. A meglévő kriptovaluták eladása továbbra is lehetséges, és bizonyos tokenek esetén lehetőség van külső pénztárcába történő átutalásra – írta még akkor a szolgáltató. Hétfőn azonban újabb bejelentés jött arról, hogy az eladás szüneteltetése is szükségessé válik, lényegében a Revolut összes kriptoszolgáltatása használhatatlanná vált „további értesítésig”, így befagyott az ügyfelek teljes kriptoállománya.

A hivatalos közlemény szerint a cég célja, hogy biztosítsa a teljes jogi megfelelést az újonnan bevezetett jogszabályoknak: az Országgyűlés június 17-én fogadta el a salátatörvényt, amely többek közt a Büntető Törvénykönyvet is módosította. Ebben két új bűncselekmény szerepel, a kriptoeszközzel visszaélés és a jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás nyújtása. A szabályok értelmében szigorúan büntethetők azok a szolgáltatók, amelyek nem rendelkeznek a szükséges engedélyekkel a kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtására - az engedély nélküli kereskedők 3-8, ügyfeleik pedig 2-5 éves börtönbüntetést kockáztatnak az illegálisnak minősített kriptózásért.

A Revolut közleménye szerint az intézkedés addig marad érvényben, míg nem sikerül pontosan értelmezni és teljesíteni az új előírásokat, de hangsúlyozta, hogy a szüneteltetés átmeneti jellegű, illetve a banki, deviza- és megtakarítási szolgáltatások változatlanul működnek.

A július elsején életbe lépett új szabályozás szerint minden kriptoeszköz-szolgáltatónak meg kell felelnie a MiCA előírásoknak, illetve engedélyt kell szereznie a Magyar Nemzeti Banktól. A neobank a portfolio.hu megkeresésére elárulta, hogy a Revolut Digital Assets Europe Ltd (RDAEL) intenzíven dolgozik a szükséges MiCA engedély megszerzésén, és jelentős előrelépést ért el ezen a téren. A MiCA (Markets in Crypto-Assets) előírások célja a kriptopiac egységes szabályozása és biztonságosabbá tétele, ezáltal növelve a piac átláthatóságát és stabilitását. Az új hazai törvények azonban előírják egy hazai engedély megszerzését is még ezen felül, aminek hatására a hazai kriptoszolgáltatásokat nyújtó fintech cégek inkább átmenetileg felfüggesztik a tevékenységüket, ezzel szűkítve a lehetőségeket a magyar felhasználók számára.

Az EU-s szintű engedély birtokában kézenfekvőnek tűnik, hogy idővel a magyar hatóságok is zöld utat adnak majd a szolgáltatónak. A Revolut a lap számára kifejtette, hogy a szükséges engedélyek megszerzéséig arra a döntésre jutottak, hogy korlátozzák az összes kriptoeszközökkel kapcsolatos funkciót a magyar ügyfelei számára, és a stop-loss megbízások sem fognak működésbe lépni.

A Revolut után más fintech szolgáltatók is léptek: a MiCA-kompatibilis engedéllyel már rendelkező Bitstamp szintén úgy döntött az engedély dacára, hogy leállítja a kereskedést magyar ügyfelei számára a lehetséges bírságok elkerülése érdekében, csak a be- és kiutalás, valamint a staking maradt elérhető opcióként.