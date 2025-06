Androidra és iOS-re is megjött az Adobe Firefly

A tervezőgrafikai szoftverek piacának egyik legfontosabb szereplője, az Adobe nem véletlenül fektet be generatív AI-ba, és próbál lépést tartani a képgenerálási képességekkel felvértezett szolgáltatásokkal. A cég tavaly júniusban szerzett nagyobb magabiztosságot, miután Firefly nevű generatív AI-modelljét a Photoshop és az Illustrator szolgáltatásokba integrálta, és a vártnál jobb eredményeket sikerült produkálnia 2024-ben, mivel a Creative Cloud előfizetők közül többen azért frissítették csomagjukat, hogy hozzáférjenek a Firefly képességeihez. Az Adobe közlése szerint a felhasználók eddig több mint 24 milliárd médiatartalmat hoztak létre a Firefly modelljeivel, és az AI-modell funkciói nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az új előfizetők száma negyedéves összehasonlításban 30%-kal nőtt.

Az Adobe április végén beszélt arról először, hogy a Firefly egy meg nem határozott időpontban, „hamarosan” elérhetővé válik mobilplatformon. Alexandru Costin, a Firefly elnöke szerint sokszor utazás közben jönnek a kreatívok legjobb ötletei, így a mobilalkalmazás egy zsebben hordható kreatív partnerként vehet részt a tervezési folyamatokban és az ötletelésben. Nem is kellett sokáig várni az applikációra: a napokban már felbukkant a letölthető Firefly alkalmazás iOS-re és Androidra is, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az Adobe összes modellje mellett az OpenAI (GPT), a Google (Imagen 3 és Veo 2) és a Flux (Flux 1.1 Pro) modelljeinek használatát is.

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság. A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

A webes alkalmazáshoz hasonlóan az új mobilalkalmazásokkal is elsősorban képek és videók hozhatók létre szöveges promptok segítségével, a képek egyes részletei generatív kitöltéssel is szerkeszthetők, finomíthatók, köszönhetően a generatív kitöltés és kiterjesztés funkcióknak. Az Adobe Creative Cloud-előfizetők számára adott a lehetőség, hogy felhőben tárolják az elkezdett projektet, amit így a továbbiakban webes vagy asztali alkalmazáson keresztül is elérhetnek.

A cég a múlt hónapban frissítette a Firefly webalkalmazást, amely nem csak saját modelljét használja, de integrálták bele a versenytársak megoldásait is, köztük az OpenAI GPT-jét, a Google Imagen 3 és Veo 2, valamint a Flux 1.1 Pro modelljeit. A felhasználók bármikor váltogathatnak ezek között, ráadásil a mobilalkalmazások kiadásával a kör tovább bővült, mostantól még több az elérhető harmadik féltől származó modell, beleértve a Black Forest Labs Flux.1 Kontextjét, az Ideogram Ideogram 3.0-ját és a Runway Gen-4 Image-jét.

Az elmúlt hónapok során nagy fejlődésen ment keresztül a cég saját modellje, melynek legújabb verziói az áprilisban bejelentett Firefly Image Model 4 és Firefly Image Model 4 Ultra, amelyek a cég kommunikációja szerint képesek hiperrealisztikus képeket és videókat generálni szöveges promptok alapján, kereskedelmi szempontból legális módon, tehát nem mások szellemi tulajdonát felhasználva.

A Firefly Image Model 4 a közlemény szerint szinte minden téren, tehát minőségben, sebességben, valamint az előállított alkotások szerkezete és stílusa terén is jobbat teljesít elődeihez képest, ráadásul akár 2K felbontású képeket is tud generálni. Az Ultra utótaggal ellátott variáns pedig még finomabb részletekkel ellátott tartalmakat képes renderelni, sokat javult a szöveges részletek megjelenítése is.