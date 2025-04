Teljes gőzzel fordul rá az Adobe a generatív AI-ra

A tervezőgrafikai szoftverek piacának egyik legfontosabb szereplője, az Adobe nem véletlenül fektet be generatív AI-ba, és próbál lépést tartani a képgenerálási képességekkel felvértezett szolgáltatásokkal. A cég tavaly júniusban szerzett nagyobb magabiztosságot, miután Firefly nevű generatív AI-modelljét a Photoshop és az Illustrator szolgáltatásokba integrálta, és a vártnál jobb eredményeket sikerült produkálnia 2024-ben, mivel a Creative Cloud előfizetők közül többen azért frissítették csomagjukat, hogy hozzáférjenek a Firefly képességeihez.

Az Adobe kedden tartott MAX konferenciáján így nem meglepő mód az újabb AI-alapú fejlesztésekkel kapcsolatos bejelentéseké volt a főszerep. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a Firefly egy meg nem határozott időpontban, „hamarosan” elérhetővé válik mobilplatformon is, Androidon és iOS-en egyaránt. Alexandru Costin, a Firefly elnöke szerint sokszor utazás közben jönnek a kreatívok legjobb ötletei, így a mobilalkalmazás egy zsebben hordható kreatív partnerként vehet részt a tervezési folyamatokban és az ötletelésben.

Az elmúlt hónapok során nagy fejlődésen ment keresztül a cég saját modellje, melynek legújabb verziói a frissen bejelentett Firefly Image Model 4 és Firefly Image Model 4 Ultra, amelyek a cég kommunikációja szerint képesek hiperrealisztikus képeket és videókat generálni szöveges promptok alapján, kereskedelmi szempontból legális módon, tehát nem mások szellemi tulajdonát felhasználva. Az új Firefly Image Model 4 a közlemény szerint szinte minden téren, tehát minőségben, sebességben, valamint az előállított alkotások szerkezete és stílusa terén is jobbat teljesít elődeihez képest, ráadásul akár 2K felbontású képeket is tud generálni. Az Ultra utótaggal ellátott variáns pedig még finomabb részletekkel ellátott tartalmakat képes renderelni, sokat javult a szöveges részletek megjelenítése is.

Mindeközben a mozgóképek generálása fejlesztett Firefly Video Model már általánosan elérhetővé vált, mely tavaly még csak korlátozott bétaverzióban indult el. A modell akár 1080p felbontásban is képes videoklipeket generálni szöveges promptok alapján. A későbbiekben pedig elérhető lesz a kifejezetten vektorgrafikák, tehát logók, termékcsomagolások, ikonok és minták generálásáa alkalmas Firefly Vector Model is.

A cég frissítette továbbá a Firefly webalkalmazást, amely nem csak az Adobe saját modelljét használja, de integrálták bele a versenytársak megoldásait is, köztük az OpenAI GPT-jét, a Google Imagen 3 és Veo 2, valamint a Flux 1.1 Pro modelljeit. A felhasználók bármikor váltogathatnak ezek között, és a cég utalt rá, hogy a jövőben más AI-modellek is érkezhetnek a webalkalmazásba.

Az Adobe emellett bővítette a népszerű Creative Cloud alkalmazásokban elérhető lehetőségeket és eszközöket. Az Illustrator generatív alakkitöltő és szövegből mintázó eszközei a tavalyi bétaverzióban való megjelenést követően már mindenki számára használhatók, míg a Photoshopban az AI megkönnyíti a felhasználók számára a színbeállításokat, és automatikusan választ ki részleteket, például a hajat, a ruházatot és az adott arcvonásokat.