Tajvan is feketelistára tette a Huawei-t

Az Egyesült Államok kereskedelmi politikájával összhangban Tajvan is felvette a kínai Huaweit és az SMIC-t (Semiconductor Manufacturing International Corporation) kereskedelmi feketelistájára a Pekinggel szembeni növekvő feszültségek közepette. A két meghatározó kínai chipgyártó szereplő így számos leányvállalatával együtt a „Strategic High-Tech Commodities Entity List” listájára került.

Az érvényben lévő szabályozások szerint a helyi cégeknek az illetékes hatóságok engedélyét kell kérni ahhoz, hogy a jegyzett szervezetek számára szállíthassanak termékeket. A tajvani nemzetközi kereskedelmi hivatal a weboldalán közzétett nyilatkozatában pontosítja, hogy összesen 601 új külföldi szervezetet vett fel listájára nemzetbiztonsági aggályok miatt.

A Huawei és az SMIC egy ideje már szerepel az amerikaiak kereskedelmi feketelistáján, a világ legnagyobb chipgyártójának számító Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyra (TSMC) már most is érvényesek az amerikai exportkorlátozások. A tajvaniak részéről érkező korlátozás minden bizonnyal a még nyitva lévő kiskapuk bezárását, és a szankciók kijátszását segítő kerülőutak lezárását hivatott elősegíteni. Az új belföldi exportkorlátozások a jövőben a potenciális jogsértések büntetését is szigoríthatják.

Április végén derült ki, hogy a TSMC egymilliárd dollárt is meghaladó büntetést kaphat a vizsgálatok lezárulta után, miután gyanúba keveredett azzal, hogy chipjeinek egyik típusa a Huawei Ascend 910B AI-gyorsítóba került A chipgyártó tavaly októberben függesztette fel a szállítást a problémásnak ítélt Sophgo nevű cég felé, melyen keresztül a tiltott komponensek eljuthattak a Huawei-hez. Ezután novemberben az amerikai Kereskedelmi Minisztérium arra utasította a chipgyártót, hogy állítsa le a hét nanométeren gyártott és annál fejlettebb chipek Kínába szállítását.

A Huawei már régóta dolgozik félvezetőgyártói ambíciói megvalósításán, de a 2019-ben bevezetett amerikai korlátozások lassítják a folyamatot, aminek lendületet ad a másik oldalon, hogy Kína maga is próbálja megerősíti a hazai chipgyártási kapacitást. A Huawei köztudottan egy hatalmas, új Sanghaj melletti K+F létesítményen dolgozik.

A szakértők szerint a vállalat fejlődését jelenleg is nehezíti az exportkorlátozás, valamint a hazai chip-ökoszisztéma méretének és képességeinek hiánya, de úgy vélik, hogy a Huawei korábban már több millió GPU-chipet szerzett a TSMC-től, mielőtt a kiskapukra a hatóságok felfigyeltek volna.