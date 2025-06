Korán érkezett az Android 16

A Google a megszokott őszi ütemezéstől eltérően már június 10-én útnak indította az Android 16-ot a felhasználók készülékeire, ami természetesen először a Pixel telefonokra érkezik OTA, azaz over-the-air szoftverfrissítésként, de a következő hetek során más gyártók modelljein is landol. A korábbi évektől eltérően az első nyilvános stabil főverzió egy negyedévvel korábban érkezett a harmadik negyedév helyett. A cég indoklása szerint a megjelenés így jobban igazodik az ökoszisztémában szereplő eszközök megjelenéséhez, és több készülék kaphatja meg hamarabb az Android főkiadását.

A többi frissen kigördülő Android-frissítéshez hasonlóan ez a verzió sem hoz még egyelőre sok változást, az érdekesebb új funkciók jelentős része az év későbbi szakaszában várható funkciófrissítések útján. A múlt hónapban bejelentett Material 3 Expressive dizájnnyelv is csak nyomokban lelhető még fel, és szintén pár hónappal később érkezhet teljes fényében, az Android 16 QPR1 (Quarterly Platform Release 1) részeként szeptember harmadikán.

Ami már most észrevehető, hogy az értesítési felület letisztultabb és kevésbé zsúfolt megjelenést kapott. A Google anno az Android 7.0 Nougatban vezette be először a csoportosított értesítéseket, ami még kompaktabbá válik az Android 16-tal. Mostantól egyetlen alkalmazáshoz rendelődnek az ahhoz kapcsolódó értesítések, melyek egy kibontható elemként tekinthetők meg listázva. Megérkeztek az élő frissítések is, ami az alkalmazásokban zajló folyamatok könnyebb nyomonkövetését teszi lehetővé, és főleg a fuvarmegosztó szolgáltatások állapotjelzésekor lehet hasznos.

A keresőcég május végén még az éves I/O fejlesztői konferencia előtt bejelentette az új rendszerrel érkező Advanced Protection módot (APM), aminek elkészítését főleg az NSO Group és más izraeli kémprogram-fejlesztők által árusított malware-ek ösztönözték. Az Android 16-ba üzemmódként beépített Advanced Protection egyszerre aktivál hálózatbiztonsági, alkalmazásbiztonsági, illetve az üzenetekkel és telefonhívásokkal kapcsolatos biztonsági intézkedéseket és korlátozásokat. Többek közt fejlett naplózást, USB-védelmet, a nem megbízható wi-fi hálózatokhoz való automatikus csatlakozás letiltását, illetve a Google saját csalások észlelésére fejlesztett funkcióit tartalmazza.

Sikerült optimalizálni azt is, hogy a rendszer kezelőfelülete automatikusan kitöltse és alkalmazkodjon a nagyobb kijelzőkhöz, szem előtt tartva az újabb hajlítható modelleket és táblagépeket, ami megkönnyíti a fejlesztők számára, hogy jobban kihasználhassák a rendelkezésre álló teret. Kibővített kamerafunkciókat is hoz a kiadás, például az éjszakai mód automatikus felismerését, a hibrid automatikus expozíciót, emellett az Android HDR képernyőképeket is tud menteni a támogatott alkalmazásokban.

Az év későbbi részében válik valósságá a régóta híresztelt asztali mód, amihez a Google a Samsunggal közösen fejlesztette tovább a DeX ablakos rendszert. Az Android 16 egyik ígérete ugyanis, hogy a mobilos rendszer kezelőfelülete csatlakoztatott külső kijelző esetén teljes értékű asztali környezetként működjön. Ez magával hozza majd a szabadon méretezhető ablakokat, a többasztalos munkamenetet, az egérmozgatás támogatását a kijelzők között. Ez egyelőre a fejlesztői előzetesben szemrevételezhető, és csak azokkal az eszközökkel működik, melyek támogatják a DisplayPort kapcsolatot.