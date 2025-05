Kinyitja a piacnak az NVLinket az Nvidia

Az Nvidia az idei Computex alkalmával ezúttal is több nagy horderejű technológia fejlesztésről és partneri megállapodásról rántotta le a leplet - mind közül az egyik legszámottevőbb lépés az NVLink interconnect-technológia új változatának, az NVLink Fusionnek a bejelentése, megjelenése.

Az NVLink Fusion lehetővé teszi az iparági szereplők számára, hogy fél-egyedi (semi-custom) AI infrastruktúrát építsenek az Nvidia ökoszisztémájára alapozva. Az NVLink az eddigi formában csak azt tette lehetővé, hogy a santa-clara-i gyártó saját fejlesztésű CPU-i és GPU-i egy rendkívül nagy sávszélességű kapcsolaton keresztül kommunikáljanak egymással, mostantól azonban a CPU gyártója lényegében bármilyen chipgyártó partner lehet - aki fizet az Nvidia-nak a licencért.

A vállalat technológiájára villámgyorsan komoly kereslet mutatkozott, hiszen a kezdeti partnerek között olyan cégek találhatók, mint a MediaTek, a Marvell, a Cadence, de ugyanígy integrálhatók a Fujitsu és a Qualcomm CPU-i is az Nvidia GPU-ival - utóbbi hétfőn be is jelentette, hogy új, készülőben lévő adatközponti megoldásai már az NVLink Fusionre fognak épülni.

Az NVLink Fusion az Nvidia szerint lehetővé teszi, hogy a nagy felhőszolgáltatók és hyperscalerek akár több millió GPU-t és egyedi gyorsítót integráljanak egyetlen rack-architektúrába.

A rendszer alapjait adó ötödik generációs NVLink platform 1,8 TB/s sávszélességet biztosít GPU-nként, ami 14-szer gyorsabb az ötödik generációs PCIe interfésznél, ezáltal jelentősen növeli a rackszintű teljesítményt.

Az új interconnect-technológia mellé az Nvidia egységes felügyeleti és automatizációs platformot is nyújt, mely jelentős mértékben leegyszerűsítheti az AI adatközpontok üzemeltetését, állítja a vállalat.