A Metának is fájni fog a vámháború

Akár hétmilliárd dollárral is visszavetheti a Meta hirdetési üzletágának bevételét idén a Donald Trump amerikai elnök által kivetett kínai vámok, melyek a helyi kereskedőket is érintik. A MoffettNathanson előrejelzése szerint az olyan nagy kínai kereskedők, mint a Temu és a Shein jelentősen visszafoghatják hirdetési kampányaikat a Facebook és az Instagram felületén, ami jelentős hatással lesz a közösségi óriás bevételeire.

A Meta éves jelentése szerint 2024-ben 18,35 milliárd dollár folyt be a kínai hirdetési piac szereplőitől, ami az összes bevétel 11 százalékát jelenti. Az elemzők szerint ha a legnagyobb kínai szereplők visszafogják költéseiket, az legalább 7 milliárd dollárral kevesebb hirdetési bevételt jelenthet a 2025-ös év során. A kínai felek fékezésének már most vannak jelei, aTemu már most csökkentette amerikai reklámköltéseit, és nagyot esett az alkalmazás népszerűsége is az Apple App Store rangsorában a vámokat érintő bejelentések hatására.

A kínai piac fontosságát nem lehet túlbecsülni az elemzők szerint, és bár a Meta nem közöl országonkénti lebontást Európára vonatkozóan, és kevesebb a viszonyítási alap, de több mint valószínű, hogy az Egyesült Államok után Kína a második legfontosabb piac a vállalat számára bevételek tekintetében – ez pedig már csak annak fényében is említésre méltó, hogy az országban nincsenek aktív platformjai, így felhasználói sem a Metának.

Ennél is nehezebb lehet a Meta dolga, ha az év során valóban a recesszió felé hajlik a piac: a gazdasági visszaesés és az amerikai-kínai feszültség miatt 2025-ben összesen végül 23 milliárod dollárnyi reklámbevétel tűnhet el, ezekkel a körülményekkel kombinálva 25 százalék nyereségtől eshet el a vállalat.