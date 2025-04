Milliárdos büntetés vár a TSMC-re a Huawei-hez került chipek miatt

A világ legnagyobb chipgyártójának számító Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) egymilliárd dollárt is meghaladó büntetést kaphat, miután kiderült, hogy chipjeinek egyik típusa a Huawei Ascend 910B AI-gyorsítóba került - írja a Reuters az ügyhöz közelálló forrásokra hivatkozva. A chipgyártó tavaly októberben függesztette fel a szállítást a problémásnak ítélt Sophgo nevű cég felé, melyen keresztül a tiltott komponensek eljuthattak a Huawei-hez. Ezután novemberben az amerikai Kereskedelmi Minisztérium arra utasította a chipgyártót, hogy állítsa le a hét nanométeren gyártott és annál fejlettebb chipek Kínába szállítását.

A TSMC 2020 óta nem fogadhat megrendelést a Huaweitől az Egyesült Államok kínai óriásra kivetett szankcióinak értelmében. Az USA exportszabályozásának kifejezetten a Huaweit célzó rendelkezései az amerikai cégek által fejlesztett gyártóberendezések használatára is vonatkoznak, a chipgyártó tehát az USA felelős hatóságaitól kapott speciális licenc hiányában nem teljesíthet megrendeléseket a Huawei felé az USA-ból származó technológiával, beleértve a hardvereket és szoftvereket is - még akkor sem, ha maga az üzem az országon kívül helyezkedik el.

Lennart Heim, a RAND technológiai, biztonsági és politikai központjának kutatója szerint a tajvani cég közel hárommillió chipet gyártott az elmúlt évek során a Sophgo megrendelésére, melyek végül a Huawei-hez kerültek. A TSMC-nek pedig egyáltalá nem kellett volna egy kínai székhelyű vállalat számára elkészítenie a chipeket, különös tekintettel annak kockázatára, hogy így közvetetten egy korlátozott entitáshoz, például a Huaweihez kerülhetnek. Az ügyhöz közelálló források szerint az egymilliárd dollár feletti potenciális büntetést az exportszabályok megsértéséért szabhatják ki a TSMC számára, de a végleges összeg akár a szabálysértő tranzakciók értékének kétszeresét is elérheti.

A TSMC márciusban jelentette be, hogy további 100 milliárd dollárt tervez elkölteni chipgyártási kapacitása bővítésére az Egyesült Államokban. A 100 milliárd dolláros befektetés a korábbi 65 milliárdos beruházást fejeli meg, melynek keretén belül a tajvani gyártó korábban már három arizonai gyár megépítését jelentette be. A TSMC ezen felül még a Biden-adminisztrációtól is 6,6 milliárd dolláros támogatásra kapott ígéretet a CHIPS Act támogatási keretéből.

A tajvani gyártóval szemben azonban bekeményíteni látszik Donald Trump aktuális amerikai elnök, aki kedden azt mondta, hogy a TSMC 100 százalékos vámokat fog fizetni, ha nem épít üzemet az Egyesült Államokban. Trump élesen bírálta Biden volt elnök adminisztrációját, amiért 6,6 milliárd dollár támogatást ítélt oda a tajvani cég egyesült államokbeli részlegének félvezetőgyártásra az arizonai Phoenixben, mivel szerinte a félvezető cégek egyáltalán nem szorulnak rá a pénzre.