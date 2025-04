Tovább megy az alkudozás a TikTokról Amerikában

Ha eddig nem lett volna a Napnál is világosabb, hogy a TikTok sorsa az Egyesült Államokban kőkemény politikai alku eredménye lesz, a hétvégén ezt még tovább nyomatékosította Kína azzal, hogy a Trump-adminisztráció által a múlt héten bejelentett új vámtarifákra válaszul a szolgáltatás tulajdonosa, a ByteDance nem egyezett meg a potenciális vevőjelöltekkel és az amerikai kormánnyal a TikTok helyi sorsát illetően.

Mivel a TikTok amerikai érdekeltségeinek eladására kitűzött, meghosszabbított határidő szombaton lejárt, ezért a megrekedt tárgyalások miatt Donald Trump amerikai elnök kénytelen volt egy újabb elnöki rendelettel meghosszabbítani azt - újabb 75 nappal.

Bár Trump az első elnöki ciklusában elsőként próbálkozott meg a TikTok amerikai működésének betiltásával, illetve korlátozásával, a mostani elnöki ciklusban már inkább úgy tűnik, hogy kompromisszumos megoldást keres a Fehér Ház, mely a TikTok amerikai helyzetét egyértelműen politikai alkupozíció tárgyává tette az elmúlt hónapokban.

A ByteDance-t egy tavaly tavasszal, kétpárti többséggel megszavazott jogszabály kötelezte arra, hogy az amerikai működését átstrukturálja, illetve teljesen leválassza magáról az amerikai operációt, beleértve a felhasználói adatbázist, illetve az algoritmus kezelését.

A Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications, azaz PFACAA jogszabály - mely nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva rendelkezik a fentiekről - eredetileg január 19-ig adott határidőt a ByteDance-nek arra, hogy megfeleljen az előírásoknak, a kínaiak eleinte hallani sem akartak a leválasztásról, illetve többször is úgy nyilatkoztak, hogy az technikailag is kivitelezhetetlen.

A január 20-án aláírt első 75 napos határidő-hosszabbítást követően Trump optimistán nyilatkozott, már februárban "rendkívül közelinek" nevezve a megállapodást a felek között. A részletek kidolgozása végül elhúzódott, március végére azonban bennfentes információk szerint sikerült szinte mindenben megállapodni, ám az új vámtarifák múlt heti bejelentését követően a ByteDance már azt közölte, hogy a tárgyalások ugyan folynak, de továbbra is jelentős nézetkülönbségek vannak a felek között több kulcsfontosságú kérdést illetően.

Trump is lényegében ugyanezt hangsúlyozta a közösségi médiában közzétett posztjában - az elnök közölte, tovább folytatják a "jóhiszemű" tárgyalásokat Kínával, mely úgy tűnik "nem túl boldog" az új vámtarifák miatt.