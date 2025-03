Lassan körvonalazódik, ki karolhatja fel az amerikai TikTokot

Április 4-ig legkésőbb el kell dőlnie, hogy a TikTok miként üzemel tovább az Egyesült Államokban, ekkor telik le ugyanis az a 75 napos határidő, melyet Donald Trump amerikai elnök biztosított a szolgáltatás további működésére a beiktatásának napján.

A tulajdonost, a kínai ByteDance-t egy tavaly tavasszal, kétpárti többséggel megszavazott jogszabály kötelezte arra, hogy az amerikai működését átstrukturálja, illetve teljesen leválassza magáról az amerikai operációt, beleértve a felhasználói adatbázist, illetve az algoritmus kezelését.

A Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications, azaz PFACAA jogszabály - mely nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva rendelkezik a fentiekről - eredetileg január 19-ig adott határidőt a ByteDance-nek arra, hogy megfeleljen az előírásoknak, a kínaiak eleinte hallani sem akartak a leválasztásról, illetve többször is úgy nyilatkoztak, hogy az technikailag is kivitelezhetetlen.

Az azóta eltelt időben ez az álláspont úgy tűnik, mégis megváltozott, de legalábbis sokat finomodott, és ha nem is olyan gyorsan, ahogy arról az előzetes pletykák szóltak, de lassan kezd körvonalazódni a TikTok mögött álló tulajdonosi kör összetétele.

A Fehér Ház aktív közvetítésével zajló tárgyalásokról kiszivárgott információk szerint elég nagy a valószínűsége egy olyan forgatókönyvnek, mely szerint a felhasználói bázist, az algoritmust és a jogokat a ByteDance legnagyobb, amerikai befektetői vennék meg, miközben a kínaiak tulajdonrésze 20% alá kerülne az új vegyesvállalatban.

Ilyen befektetők többek között a Susquehanna International Group és a General Atlantic, melyek közül mindkettő delegál tagot a ByteDance igazgatótanácsába, emellett részt vesz az új cég létrehozásában a KKR privát befektetési alap is.

A tervek szerint az új tulajdonosok nem változtatnának azon, hogy a TikTok amerikai működésének infrastruktúráját teljes egészében az eddigi partner, az Oracle biztosítaná, mely az első Trump-adminisztráció idején vette át az üzemeltetési feladatokat.