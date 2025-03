Letiltották az ingyenes felhasználókat a ChatGPT új kégenerátoráról

Még csak egy napja, hogy a ChatGPT új képgenerátor funkciója élesben rajtolt, máris korlátozások mellett döntött az OpenAI. A cég szerdán bejelentette, hogy az eszköz elérhetőségét átmenetileg korlátozza a szolgáltatás ingyenes verziójában, arra hivatkozva, hogy túlterheltté váltak szerverei a nagy érdeklődés miatt. A közvetlenül a ChatGPT-be integrált fejlett képgenerálási képességeket a GPT-4o érvelési modell szolgáltatja, melynek köszönhetően lehetővé váltak olyan újítások, mint a már meglévő képek szerkesztése, beleértve személyeket ábrázoló képeket is, amelyek általában nagyobb kihívást jelentenek. Így pár szöveges prompttal megvalósítható, hogy az előtérben, vagy a háttérben látható objektumok más színűek legyenek, vagy apróbb részletek megváltozzanak. Lehetséges háttér nélküli képek készítése, vagy új képek előállítása már meglévő minták alapján.

A bevezetés után a közösségi médiát ellepték a ChatGPT-ben generált mémek, melyek a többek közt a „Chihiro Szellemországban” és a „Totoro” című animéket is készítő Studio Ghibli stúdió animációs filmjeinek stílusát utánozzák. A trend egészen addig merészkedett, hogy az Elon Muskot és Donald Trump amerikai elnököt Ghibli-stílusban ábrázoló képek lepték el a közösségi platformokat, ami már felvet szerzői jogi problémákat.

A lengyelek az új németek A lengyel informatikát már nyugati mércével kell nézni, mi is így tettünk az 52. kraftie adásban. A lengyel informatikát már nyugati mércével kell nézni, mi is így tettünk az 52. kraftie adásban.

A lengyelek az új németek A lengyel informatikát már nyugati mércével kell nézni, mi is így tettünk az 52. kraftie adásban.

A funkció bejelentésekor az OpenAI kommunikálta a felhasználók felé, hogy a GPT-4o-t „nyilvánosan hozzáférhető adatok", valamint a Shutterstock és más cégekkel kötött együttműködések keretén belül elérhető adatokkal tanította be. A cég egy leiratkozási űrlapon keresztül lehetőséget ad arra is, hogy az alkotók kérvényezzék műveik eltávolítását a képzési adatkészleteiből, és tiszteletben tartja azokat a kéréseket, amelyek megtiltják a scraper robotoknak, hogy képzési adatokat, köztük képeket gyűjtsenek a webhelyekről.

Evan Brown, a Neal & McDevitt ügyvédi iroda jogi szakértője szerint azonban a GPT-4o natív képgenerátora és a hasonló szolgáltatások szürke zónában mozognak, mivel az egyes alkotókra jellemző vizuális stílusokat ugyan nem védi kifejezetten szerzői jog - tehát az OpenAI gyakorlatilag nem sért törvényt azzal, hogy bizonyos megnevezett stúdió stílusjegyeiből készít újabb alkotásokat az általa fejlesztett modell. Az viszont valószínűsíthető, hogy a hasonlóságot úgy sikerült elérni, hogy a Ghibli filmekből származó több millió kocka is a képzési adathalmaz részét képezte.

Az OpenAI szóvivője szerint a ChatGPT nem másolja még élő, egyéni művészek stílusát, de tágabban értelmezve bizonyos stúdiókra jellemző elemeket képes reprodukálni. Itt újabb kérdés merül fel, mivel a Studio Ghibli társalapítója, név szerint Hayao Miyazaki kulcsfontosságú szerepet töltött be a stúdió egyedi ábrázolásainak kialakításában.

Szöveges tartalmak esetén kicsit egyértelműbb a helyzet, és korábban a New York Times és számos kiadó pert indított az OpenAI ellen, azt állítva, hogy a vállalat a szerzői jog által védett művekre képezte ki AI-modelljeit megfelelő forrásmegjelölés vagy fizetés nélkül. Hasonló kereseteket nyújtottak be más vezető AI-fejlesztők, köztük a Meta és az AI képgeneráló startup, a Midjourney ellen is.