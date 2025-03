Még élethűbb lett a szóbeli csevegés a ChatGPT-vel

Hétfőn frissítette a ChatGPT-vel hangalapú csevegést lehetővé tevő Advanced Voice Mode modul rutinjait az OpenAI. A cég szerint az új verzió a korábbiakhoz képest élethűbb beszélgetést tesz lehetővé a chatbottal, mely mostantól kevesebbszer is vág az emberi beszélgetőtárs szavába.

Utóbbi az Advanced Voice Mode egyik legtöbbet kritizált momentuma volt - amikor a felhasználók hosszabb gondolatszünetet tartottak vagy akár csak vettek egy mély lélegzetet, a chatbot hajlamos volt közbeszólni, közbekérdezni.

A beszélgetés kényszeres továbbgördítése miatt többen kényelmetlenül érezhették magukat, hiszen a mesterséges intelligenciával folytatott beszélgetés során úgy érezték, egy pillanatra sem állhatnak meg összeszedni a gondolataikat. Ezen javít a modul új verziója, mely több időt hagy azok számára, akik lassabban, tagoltabban beszélgetnek partnereikkel.

A fejlesztők emellett a chatbot személyiségét is finomhangolták kissé, így az még direktebb, specifikusabb és kreatívabb módon folytat emberszerű párbeszédet a beszélgetőtársával - ezt a fejlesztést azonban egyelőre csak a ChatGPT-ért fizető felhasználók (Plus, Teams, Edu, Business és Pro előfizetők) használhatják.

A ChatGPT Advanced Voice Mode üzemmódját tavaly májusban mutatta be az OpenAI, a chatbot fejlett beszédképességeinek akkor fejlettsége mindenkit egyöntetűen megdöbbentett. A modul bevezetését végül aztán szeptemberre halasztották, és eleinte szintén csak a fizetős felhasználóknak tették hozzáférhetővé, később azonban mindenki használatba vehette. A ChatGPT voice-to-voice technológiája tavaly októbertől magyar nyelven is használható.

Miközben a chatbot egyre jobban képes utánozni az emberi párbeszédet, egyre több kutatás arra jut, hogy ahelyett, hogy a befelé fordulásra hajlamos felhasználók általános közérzetét javítanák ezek a megoldások, hosszú távon még akár ronthatnak is a helyzetükön.

Legutóbb éppen az OpenAI publikált egy ilyen kutatást a Massachusettsi Műszaki Egyetemmel (MIT) karöltve - a több ezer önkéntess bevonásával végzett felmérés többek között arra a paradoxonra hívta fel a figyelmet, hogy a hangalapú chatbot használata eleinte csökkentette a felhasználókban a magányosság érzetét, a túlzott használat révén azonban a hatás megfordult.