Európában is rajtol a Meta AI asszisztense

Némi késéssel, de most már Európában is elérhetővé teszi chatbotját a Meta a jövő hét folyamán, így a Meta AI 41 európai országban, valamint újabb 21 tengerentúli régióban lesz elérhető a WhatsApp, a Facebook, az Instagram és a Messenger szolgáltatásokon belül teljesen ingyen. A közösségi óriás AI-asszisztense még 2023-ban indult útnak az Egyesült Államokban, de az európai bevezetés elé akadályok gördültek, miután az ír adatvédelmi hatóság kifogásolta, hogy az AI-funkció alatt dolgozó modell betanításához a Facebook és Instagram felhasználók bejegyzéseit használták fel. Ezzel együtt a Meta a szabályozók aggodalmai miatt a Llama AI modellt nem vezette be az Európai Unióban.

A bevezetés eleinte viszont csak a szövegalapú chatfunkciókra vonatkozik, a Meta AI segítségét kizárólag chatbotként kérhetik az európai felhasználók utazások tervezéséhez, vagy kérdések megválaszolásához az interneten közzétett információk alapján. A képek generálásának és szerkesztésének lehetősége nem lehetséges. A Meta arra is ígéretet tett, hogy modellje képzéséhez és finomításához nem használja fel az európai felhasználói adatokat.

Ellie Heatrick, a Meta szóvivője szerint a bevezetés a különböző európai szabályozó hatóságokkal folytatott közel egy éves intenzív együttműködés eredménye, és már dolgozik azon, hogy az Egyesült Államok piacán elérhető funkciókat idővel behozza a Meta AI európai verziójába, továbbá az egyelőre csak hat támogatott európai nyelv listáját is kibővítse. A Meta AI az USA-ban február végén érkezett meg dedikált alkalmazás formájában is.

A generatív AI-assisztens lényegében válaszokat és képeket tud generálni promptok alapján a már létező Meta-appokon belül. Pár hónappal később a cég beépítette legnépszerűbb alkalmazásaiba is a funkciót, köztük a Facebook, Instagram, WhatsApp és Messenger keresőibe. A megoldást támogató Meta-szolgáltatásokban kézenfekvő mód az appok keresőmezőiben tehetik fel a felhasználók kérdéseiket, például az éttermekre vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatban, vagy segítséget kérhetnek egy utazás megtervezéséhez.

Mark Zuckerberg a negyedik negyedéves eredményjelentés alkalmával januárban többek közt arról beszélt, hogy a cég tervei szerint 2025-ben már több mint egymillárd felhasználót érhet el a személyreszabott AI-asszisztens, ami egyelőre weben és a Meta többi szolgáltatásában használható, de a különálló alkalmazás még több funkciót és mélyebb interakciókat tesz majd lehetővé.

A Meta tervei közt szerepel továbbá az előfizetéses csomagok bevezetése, követve az OpenAI és a Microsoft stratégiáját, idővel rálépve a monetizáció útjára. Az elemzők szerint a Meta AI-nak januárban körülbelül havi 700 millió aktív felhasználója volt, a decemberben jelentett 600 millió után. Különálló alkalmazás hiányában eddig azonban nehéz volt összehasonlítani a felhasználói bázist az olyan konkurens szolgáltatásokkal, mint a ChatGPT. A Meta AI saját weboldala kevesebb mint 10 millió látogatással rendelkezik havonta, ami viszont lényegesebben alacsony, mint a ChatGPT, vagy a Gemini dedikált weboldalainak forgalma.