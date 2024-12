Indítja műholdas bétaprogramját a T-Mobile és a Starlink

Az amerikai T-Mobile megnyitotta a regisztrációt a „T-Mobile Starlink” Direct-to-Cell műholdas mobilszolgáltatás béta programjába. A 2025 elején induló tesztdőszak alatt egyelőre csak SMS-ek küldésére és fogadására lesz lehetőség, idővel terjed ki a szolgáltatás az adatokra és a hanghívásokra. A részvétel minden T-Mobile ügyfél számára ingyenes, de csak korlátozott kapacitással. A kereskedelmi szolgáltatást szintén 2025-ben szeretné indítani a szolgáltató, de nem közölte, hogy pontosan mikor és milyen árazásban gondolkodik.

A két cég 2022-ben beszélt először a partnerségről, és arról a célkitűzésről, hogy idővel a legtöbb 5G mobil hálózati modemmel szerelt mobil képes legyen közvetlenül a műholdakkal kommunikálni. Hosszas egyeztetések és vizsgálatok után az amerikai hírközlésszabályózó szerv, a Federal Communications Commission (FCC) pár hete adta meg a szükséges engedélyeket arra, hogy a megfelelő kommunikációs egységgel ellátott második generációs Starlink műholdak segítségével mobilszolgáltatást nyújtson az Egyesült Államok, illetve Puerto Rico területén.

A SpaceX szolgáltatása az eredeti koncepció alapján kiegészítő szerepet nyújt majd azokon a földrajzi területeken, ahol nem érhető el semmilyen mobilkommunikációs hálózat (Supplemental Coverage from Space, azaz SCS). A cégnek ehhez együtt kell működnie a földi szolgáltatókkal - az első ilyen együttműködés a Deutsche Telekom kötelékébe tartozó T-Mobile USA-val született meg, mely az általa licencelt 1910-1915 és 1990-1995 MHz-es sávokat adta bérbe a műholdas szolgáltatónak SCS-célra.

Jonatan Hofeller, a SpaceX Starlink projektért felelős alelnöke korábban is hangsúlyozta, hogy a műholdas távközlési cégek és a klasszikus mobilszolgáltatók a jövőben egyre több hasonló közös projekten fognak együtt dolgozni annak érdekében, hogy a földi hálózattal lefedetlen területeket ellássák legalább az alapszolgáltatásokkal. Az FCC döntésével Elon Musk cége lényegében mobilszolgáltatóvá, de legalábbis minimum olyan toronycéggé vált, mely a mobilos bázisállomásait 340 és 535 kilométeres magasságok közt üzemelteti.

A SpaceX idén januárban bocsátotta fel az első olyan távközlési műholdakat alacsony Föld körüli pályára (Low Earth Orbit, azaz LEO), melyek képesek középsávú frekvencián (azaz jellemzően olyan sávokon, melyeket a felszíni bázisállomások is használnak) is kommunikálni a mobilkészülékekkel és egyéb terminálokkal. A mintegy 2600 Gen2-es Starlink műhold közül jelenleg nagyjából 320 rendelkezik úgynevezett direct-to-smartphone kommunikációs modullal, melyek a rendelkezésre álló szűkös spektrumon első körben szöveges üzenetek továbbítására lesznek befogva, 2025-től, a flotta bővülésével azonban rendkívül limitált (2-5 Mbps) sávszélességű internetkapcsolat, azon keresztül pedig hanghívás létesítésére is alkalmas lehet majd a rendszer.

A Starlink egy másik fontos engedélyre is vár, mellyel kapcsolatban egyelőre még nem hozott döntést a bizottság. A cég további 22 488 műholdat szeretne felbocsátani a következő években, ami kritikus fontosságú számára, mivel a döntés csúszása lassíthatja a kapacitás bővülését.