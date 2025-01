Kiábrándítóan búcsúzott az évtől a Samsung

Hiába nőtt éves szinten, még a gyalázatosra sikerült harmadik negyedévet is alulmúlhatja a világ legnagyobb memória- TV- és okostelefon-gyártójának számító Samsung Electronics tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó profitja. Ha ez nem lenne elég, a cég szerdán közzétett profitfigyelmeztetésében az előzetes elemzői konszenzust jelentős mértékben alulmúló várható működési profitról számolt be.

Számszerűen ez a december végén véget ért háromhónapos etapra mintegy 6,5 billió dél-koreai won (átszámítva körülbelül 4,5 milliárd dollár), ami 1,2 billió wonnal kevesebb, mint az előzetes elemzői konszenzus. Bár a növekedés éves szinten meghaladja a 130 százalékot, ugyanakkor 29%-kal alacsonyabb a harmadik negyedéves eredményhez képest, amivel már akkor komoly csalódást okozott a befektetőknek a cég.

A gyenge teljesítmény hátterében a Samsung szerint az újgenerációs, adatközponti memóriák, az úgynevezett HBM chipek gyártásával kapcsolatos kálvária áll, mely egyrészt jelentős fejlesztési költségeket vitt el az utolsó negydévben, másrészt viszont lehetőséget biztosított a konkurenciának, így elsősorban a szintén dél-koreai SK Hynixnek arra, hogy a Samsung által hagyott űrt betöltse az AI-adatközponti szuperszámítógépeket szállító Nvidia egyik legfőbb partnereként.

A lassulás emellett az okostelefon- és TV-piac teljesítményét és az ezen a téren is erősödő konkurenciát is tükrözi. Előbbi kapcsán komoly problémát jelent, hogy a Samsung jó ideje nem mutatott be új típust a felsőkategóriás szegmensben (ez heteken belül változhat a Galaxy S25 család debütálásával), illetve ahol bemutatott újdonságokat (a 2024-es hajlítható kijelzős Z Fold és Flip modellek), ott a piac a vártnál rosszabbul reagált.

Bár a menedzsment tavaly tőle szokatlan módon bocsánatot kért és a cég vezércserét is végrehajtott felsőbb szinteken, a befektetők nem díjazták a cég tavalyi teljesítményét: a Samsung részvényeinek árfolyama a kedvezőtlen hatásoknak köszönhetően tavaly 32%-ot esett, miközben a rekordprofit elé néző SK Hynix 23%-kal erősödött.

A társaság január 31-én teszi közzé végleges, negyedik negyedéves üzleti eredményeit.