Nyugi, nem jön semmiféle Ügyfélkapu-apokalipszis!

A média az elmúlt hetekben-hónapokban kiemelten foglalkozott a kormányzati ügyintézés egyik alappillérének tekintett Ügyfélkapu bejelentkezési lehetőségeinek január 16-ra időzített változásával, az EU által nem biztonságosnak tekintett egyfaktoros hitelesítés csütörtökön esedékes lekapcsolása miatt ugyanakkor ismét kisebb pánikhangulat kezdett eluralkodni különböző internetes fórumokon, orgánumokon.

Ebben az egyébként legkevésbé sem irigylésre méltó helyzetben tartott ma sajtó-háttérbeszélgetést az Ügyfélkapu mögött álló, és még számtalan, kormányzati rendszer informatikai működését biztosító, állami tulajdonú IdomSoft Zrt. székházában Dr. Rédey Krisztina közigazgatási államtitkár, Bányai Zsolt, az IdomSoft vezérigazgatója, illetve elődje, Both András, aki 2024 novemberében lett a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatója.

2FA-t minden állampolgárnak!

A beszélgetésen többek között elhangzott, hogy a régi, felhasználói név- és jelszóalapú Ügyfélkapu hitelesítés az Európai Unió eIDAS2 rendelete alapján nem használható a továbbiakban a digitális közszolgáltatások terén, ezért az Ügyfélkapuhoz hasonló rendszereket kötelező ellátni második azonosítófaktorral a jelszón túl.

Így jött létre 2022-ben az Ügyfélkapu+ beléptetési rendszer, mely egyelőre autentikátor alkalmazással vehető igénybe, rövidesen azonban már az e-mailes hitelesítés is elérhető lesz majd, annak indulását elsősorban a bevallási időszak miatt tartják már csak vissza - hangzott el a beszélgetésen.

A legfontosabb üzenet ugyanakkor kétségtelenül az volt, hogy a január 16-i határidő elmulasztásával voltaképpen nem történik semmi azok számára, akik eddig nem konfigurálták be az Ügyfélkapu+ -t, vagy nem regisztráltak a Digitális Állampolgárság Programba, mely az előregisztrációt követően idén szeptemberben indult élesben.

Az Ügyfélkapu+ regisztrációt ugyanis bármikor, akár hónapok múlva is el lehet végezni - hívta fel a figyelmet Both -, így csak annak kell záros időn belül változtatnia az Ügyfélkapu-bejelentkezésen, aki napi szinten használja valamelyik, Ügyfélkapu-logint igénylő kormányzati szolgáltatást.

Both hozzátette, ma reggelre valamivel több mint 2,6 millió állampolgár regisztrált az Ügyfélkapu+ -ra, ezzel párhuzamosan az alternatív bejelentkezési lehetőséget biztosító, a kormányzat által inkább preferáltnak tűnő Digitális Állampolgár applikációt pedig 1,3 millióan töltötték le a mobiltelefonjukra. A két felhasználói bázis között minimális, nagyjából 150 ezres átfedés lehet az üzemeltető szerint, vagyis nagyságrendileg 3,8 - 4 millióan már most biztosan hozzáférnek az Ügyfélkapuhoz a január 16-tól elérhető autentikációs eszközök egyikével, vagy akár mindkettővel.

2024-ben egyébként nagyjából 300 milliószor jelentkeztek be a felhasználók az Ügyfélkapun, ennek 97%-át hárommillió ügyfél kezdeményezte, vagyis mostanra az aktív használók körében szinte teljes a 2FA-penetráció.

Az élet DÁP-osoan

A sajtó-háttérbeszélgetés jelentős részét a Digitális Állampolgárság Program fejlesztésének fontosabb mérföldköveinek ismertetése tette ki, így szó volt mindenekelőtt arról, hogy 2025-ben milyen lényegesebb újdonságokat várhatnak a felhasználók, akiknél lépcsőzetesen élesítik az új funkciókat - éppúgy, mint a program indulásakor a regisztrációk élesítésénél tette az IdomSoft.

Az egyik ilyen fontos újdonság valójában már 2024 végén megérkezett az applikációba, ez az ún. minősített elektronikus aláírás, de év elején érkezik a regisztrációt, illetve az eszközváltást nagy mértékben megkönnyítő szelfis azonosítás, illetve bekerülnek az új digitális okmányok az alkalmazásba (TAJ-kártya, adókártya/adószám, személyi azonosítószám, jogosítvány), melyet az állami szereplőknek a jogszabály szerint kötelező lesz elfogadni a régi, papíralapú vagy plasztik formátumú kártya helyett.

Van nyitottság a piac részéről is

A rendszert - de legalábbis a DÁP-applikációs bejelentkezést - az állami szervezetek után a piaci szolgáltatókra is ki kívánja terjeszteni a kormányzat, mely Both szerint egy win-win szituációt eredményez, illetve a kötelezett szektorokban (pl. bank- és távközlési szektor) van is nyitottság az együttműködésre. Az IdomSoft jelenleg egyébként 208 szereplővel folytat egyeztetést a DÁP-azonosítás bevezetéséről.

Később - de még idén - érkeznek a platformra az ún. életesemény-alapú szolgáltatások (ezek közül az első a gépjármű adás-vétel lesz), a DÁP-on keresztül pedig hitelesített elektronikus igazolásokat is lekérhetnek majd a regisztrált felhasználók, melyeket például banki hitelfelvételnél be tudnak nyújtani (TB- vagy jövedelemigazolás).

Szintén elindult már az a folyamat, melynek eredményeként a kormányzati ügyintézési felületek egységes arculattal rendelkeznek majd - ehhez szintén az IdomSoft biztosítja a design és UX hátteret az ún. DÁP Desing Systemen keresztül. Ennek az első fecskéje, az EgészségAblak alkalmazás éppen január elején érkezett meg, megújult felhasználói felülettel.