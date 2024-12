Egyszerűsítené a régi készülékek eladását a Telekom

Hogy a mobiltávközlési cégek önkéntesen, vagy greenwashing-kényszerből léptek-e arra az útra, hogy új mellett használt okostelefonokat is elkezdtek értékesíteni, azt mindenki döntse el tudása és vérmérséklete szerint maga, mindenesetre a legnagyobb hazai mobilszolgáltató, a Magyar Telekom most lépett egyet abba az irányba is, hogy nem csak eladja, hanem fel is vásárolja az előfizetőknél lévő használt kütyüket.

A távközlési cég a két ünnep közti időszakot választotta arra, hogy elindítsa régi partnerével, a Recommerce-szel közösen a készülékvisszavásárlási lehetőséget, amihez a Telekom valójában csak a felületet biztosítja, a procedúra során az ügyfelek a nagybani használtmobil-piac egyik legnagyobb szereplőjének számító Recommerce-szel szerződnek.

A felvásárlási folyamat részeként nem csak okostelefont, hanem tabletet és konzolt is átvesz az ügyféltől a cég, mely az előzetesen megadott adatok alapján egy becsült átvételi árat ad a készülékre, amit ha az ügyfél elfogad, és a párnapos bevizsgáláson átmegy a kütyü, akár 3-5 munkanap alatt pénzénél lehet a korábbi tulajdonos. A készülék el- és esetleges visszaszállítását ingyenesen biztosítja a Recommerce szállítmányozó partnere, a GLS.

Fontos, hogy a szolgáltatást nem csak Telekom ügyfelek vehetik igénybe, illetve - egyelőre - az értékesítés utáni jóváírás kizárólag bankszámlára történhet, azaz például nem forgatható bele automatikusan egy új készülék vásárlásába az összeg.

A lehetőség ugyanakkor egyértelműen nem ideális választás mindenkinek: a Telekom és a Recommerce közös kezdeményezése elsősorban annak lehet kedvező, aki a lehető leggyorsabban és legtisztábban kívánja pénzzé tenni régi okostelefonját, tabletjét vagy konzolját, a megajánlott árak ugyanis jellemzően lényegesen alacsonyabbak az átlagos használtpiaci értékhez képest.

A Recommerce viszont más, nagybani felvásárlókkal (például Rejoy) ellentétben nem csak egy-két márka jellemzően csúcskategóriás modelljeit veszi át, hanem akár kevésbé ismert márkák középkategóriás típusait is. Az így felvásárolt mobilt, tabletet vagy konzolt a Recommerce-nél felújítják és újraértékesítik, amit pedig nem lehet gazdaságosan értékesíteni, azt alkatrészként hasznosítják újra.

A Magyar Telekom a hazai mobilszolgáltatók közül elsőként kezdett hasonló folyamat végeredményeként felújított okostelefonok értékesítésébe a Recommerce-szel közösen. A cég kínálatában 2023 októberétől találhatók meg a felújított mobilok, jellemzően 2-3 generációval ezelőtti iPhone-ok és felsőkategóriás Samsung Galaxy készülékek.

A mobilcégek egyébként kötelesek átvenni - ingyen - minden használt, akár működésképtelen mobilt a tulajdonosuktól, a múltban számos esetben erre különböző beszámítási kedvezményekkel is ösztönözték az új mobilokat vásárló előfizetőket a cégek.

Az egyik legemlékezetesebb ilyen akcióba, a 3G-s mobilok csereprogramjába az állam is beszállt, mely egy ponton 40 ezer forintnyi vissza nem térítendő összeggel támogatta azt a vásárlót, aki leadott egy működőképes 2G-s vagy 3G-s mobilt egy új, korszerűbb készülék vásárálása során.