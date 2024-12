Egy évre betiltja Albánia a TikTokot

Albánia kormánya szombaton bejelentette, hogy határozott ideig, egy évre betiltja a TikTok működését az országban egy gyilkossági ügyre hivatkozva. A tilalom, amely az iskolák biztonságosabbá tételét célzó intézkedések közé tartozik, a jövő év elején lép életbe – közölte Edi Rama albán miniszterelnök. A döntés azután született, hogy egy novemberben egy 14 éves fiút halálra késelte diáktársa, miután a közösségi médiában elszabadult a köztük folyó vita. A videós platformon olyan videókat is közzétettek a diákok, amelyek támogatták a gyilkosságot, erőszakra buzdítottak és fokozták a feszültséget.

A miniszterelnök szerint a probléma a mai társadalom működése és a TikTok túlzott befolyása a fiatalok felett. A platform üzemeltetői szerint nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy az elkövetőnek vagy az áldozatnak TikTok-fiókja lett volna, és a problémás videók másik platformon terjedhettek.

Edi Rama hozzátette: a döntés változhat, Albánia figyelemmel fogja kísérni, hogyan reagál a platform üzemeltetője és más országok az egyéves tiltásra, ezután döntenek arról, hogy engedélyezik-e a működés folytatását. A legnagyobb albán ellenzéki párt vezetője szerint a kormány visszaél hatalmával.

A videós platform feje felett gyűlnek a felhők: az Európai Bizottság egy hete jelentette be, hogy hivatalos eljárást indított a TikTok ellen a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) feltételezett megsértése miatt a szolgáltatás azon kötelezettségével kapcsolatban, hogy megfelelően értékelje és mérsékelje a választások integritásához kapcsolódó rendszerszintű kockázatokat, különösen a közelmúltbeli, november 24-i román elnökválasztással összefüggésben. Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke szerint „komoly jelek utalnak arra, hogy külföldi szereplők a TikTok használatával beavatkoztak a romániai elnökválasztásba”, és az EU-ban minden online platformot, köztük a TikTok-ot is elszámoltathatóvá kell tenni.

Mindeközben a fiatalok közösségimédia-használatával kapcsolatban is egyre több intézkedés születik: Franciaország, Németország és Belgium is korlátozásokat vezetett be a gyerekek használatával összefüggésben, Ausztrália pedig novemberben a 16 év alattiak közösségi média használatának teljes tilalmát rendelte el.