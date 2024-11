Új kézi konzolon dolgozhat a Sony

Visszatérhet a Sony a teljes értékű kézi játékkonzolok piacára, ha lehet hinni azoknak a pletykáknak, melyeket a Bloomberg szellőztetett meg a hét végén. A lap szerint a jelenleg kapható PlayStation Portalra épülő potenciális újdonságról az ötletelés elsősorban a Nintendo Switch sikere láttán indulhatott meg, de sok függ a tényleges termékbevezetést illetően attól, hogy a Microsoft mit tervez előhúzni a kalapból a szegmensben a következő években - vagyis az újdonság megjelenése még évekig húzódhatpsportal.

A kézi konzolok piacának jelenlegi szinte egyeduralkodójának a japánok helyi riválisa, a Nintendo számít, mely az univerzálisan használható Switch konzolokkal valósággal letarolta a piacot. A Nintendo a várakozások szerint valamikor a jövő év során mutathatja be a Switch új generációját, mely egy kisebb ráncfelvarrást követően hozhat új lendületet az eladásoknak.

A kézi konzolok mezőnyében a Nintendo mellett jellemzően kisebb, niche szereplők léteznek, melyek PC-alapokon képzelik el a hordozható játékok jövőjét. Ilyen cég a Valve, mely a Steam Decket küldte harcba a szegmensben, illetve az Asus, mely a ROG Ally hordozható játékkonzolokkal próbálkozott elhódítani a vásárlókat a japánoktól.

A Sony eközben tavaly év végén nyomatékosította, hogy a hordozható játékkonzolok, pontosabban a hordozható képernyők nem állnak messze a cégtől. Ekkor mutatkozott be a PlayStation Portal, mely valójában egy konzol-vékonykliens, azaz önmagában nem alkalmas a játékok futtatására, ahhoz vagy egy PS5 konzol vagy egy most megjelent új béta funkciónak köszönhetően PlayStation Plus Premium előfizetés kell, melynek segítségével jelenleg mintegy 120 játékkal lehet játszani a PS Plus játékkatalógusából a felhőn keresztül.

A japán technológiai multi egyébként egykoron maga is a kézi konzolok egyik fő zászlóvivőjének számított a rendkívül sikeres PlayStaiton Portable (PSP) majd a mérsékelt sikerű PS Vita gépek révén. A hagyományos értelemben vett kézi konzolok hanyatlásához elsősorban az egyre nagyobb teljesítményű, elérhető árú okostelefonok terjedése vezethetett el, aminek hatására a Sony 2019-ben végül leállította a PS Vita gyártását, melyből teljes, nyolcéves termékciklusa alatt becslések szerint jó esetben 15 millió példány fogyott.