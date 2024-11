Enyhülhet a big techek nyomása Trump második elnökségével

Bár korábban többször tett szokásához hűen harsány kijelentéseket egyes technológiai multikkal kapcsolatban, mégis megkönnyebbülhettek az amerikai technológiai iparág szereplői Donald Trump keddi amerikai elnökválasztáson aratott győzelmét követően. Bár Trump első elnökségének idején számos antitröszt-eljárás vette kezdetét az iparág prominens szereplőivel szemben, szakértők szerint a Biden-korszakhoz képest nyugodtabb ciklus vár a szektor szereplőire.

A Reuters riportjában többek között arra emlékeztet, hogy Trump a Google ellen jelenleg is zajló antitröszt-eljárások egyik potenciális végkimenetelét, a keresőcég feldarabolását illetően több alkalommal is szkeptikusan nyilatkozott.

A Google, illetve annak anyacége, az Alphabet ellen az amerikai igazságügyminisztérium két pert is indított a közelmúltban, melyek egyike, a keresőszolgáltatás jogellenes piaci előnyhöz jutására fókuszáló eljárás az első szakaszban már lezárult, amikor a bíróság megállapította a monopoltevékenységet. A per most az ún. jóvátételi szakaszba lépnek, ahol a felek a bírósággal egyezségre jutnak annak érdekében, hogy a jogellenes állapot megszűnjön.

A tárgyalássorozat ugyanakkor jövő áprilisnál előbb nem kezdődik meg, az ítélethozatal pedig legkorábban augusztusban várható, ami megfelelő időkeretet adhat Trumpnak és a minisztériumnak arra, hogy újabb, kevésbé szigorú javaslatcsomagot dolgozzanak ki - már ha akarnak.

donald trump és mark zuckerberg 2019 szeptemberében az ovális irodában

A konkrét ügyet, ügyeket leszámítva változhat a Trump-adminisztráció hozzáállása az összefonódások engedélyeztetéséhez kapcsolódóan is. A Reuters által megkérdezett szakértők szerint sanszos, hogy az igazságügyminisztérium mellett a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, azaz angol rövidítés szerint az FTC is hozzá fog nyúlni az összefonódások felülvizsgálati folyamatához, melyek mostanra lényegesen szigorúbbá váltak.

Eközben Trump elnökké választásához nem csak a világ vezető politikusai (legalábbis a többségük), hanem a technológiai cégek első emberei is sorra gratulálnak, dacára annak, hogy az USA 47. (és 45.) elnöke korábban párszor már illette őket és cégeiket néhány keresetlen szóval.

Így Elon Musk mellett, aki 120 millió dollárral támogatta Trump kampányát, elsőként gratulált Jeff Bezos, akinek a lapját, a Washington Postot 2019-ben még lobbistának nevezte az akkori elnök, de beszállt Mark Zuckerberg is a körbe, akit Trump nemrég még azzal fenyegetett, hogy újraválasztása után börtönbe küldi. A győzelemhez gratulált még Sundar Pichai és Tim Cook, az Alphabet/Google és az Apple vezérigazgatója is, Satya Nadella (Microsoft), Andy Jassy (Amazon) és Sam Altman (OpenAI) mellett.